Der Club rotiert! Neue Kräfte müssen's in Hannover richten

NÜRNBERG - Personalrochaden nach dem Pokal-Aus! Wer Turbulenzen im internen Zirkel des kriselnden Bundesligisten vermutet, wird enttäuscht. Unterschiedlich ausgeprägte Blessuren, die einige als weiteres unschönes Andenken an das ohnehin schmerzhafte Ausscheiden beim HSV mitgebracht haben, sowie eine Gelbsperre zwingen zu Veränderungen.

Während Ondrej Petrak zumindest in Hannover in die Unschärfe abtauchen wird, wollen Robert Bauer & Co. an der Leine ein klares Signal im Abstiegskampf senden. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Bevor sich Köllner en détail der richtungweisenden Auswärtspartie bei Hannover 96 zuwenden konnte, lag der Fokus ein letztes Mal auf der Pokal-Schmach beim Zweitligisten. "Das war schon schwere Kost. Es war sehr enttäuschend, auch für mich", stöhnte der 49-Jährige und ermahnte seine Spieler öffentlich: "Was wir dort gezeigt haben - so ein Gesicht dürfen wir uns in den nächsten Wochen nicht mehr leisten."

Rechtsverteidiger Kevin Goden erlitt in der Partie beim Hamburger SV eine Muskelverletzung und wird einige Woche pausieren müssen. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Seine Mannschaft wird in Niedersachsen zwangsläufig ein anderes Gesicht haben. Rechtsverteidiger Kevin Goden hat sich eine schwere Muskelverletzung im Hüftbereich zugezogen und dürfte durch Robert Bauer ersetzt werden. Dem Trainer steht Abwehrchef Georg Margreitter wegen muskulärer Probleme erneut nicht zur Verfügung. Auch die Dienstfähigkeit des Offensivspielers Virgil Misidjan, der wegen Adduktorenproblemen zwei Tage nicht trainieren konnte, sowie die von Patrick Erras (Magen-Darm) muss erst abgewartet werden.

Erras wäre in genesenem Zustand wohl die erste Alternative für den in Hannover gelb-gesperrten Ondrej Petrak. "Wir werden sehen, ob wir mit einem Sechser, zwei oder drei spielen werden", schien der Trainer nicht den Eindruck erwecken zu wollen, ohne Alternativen dazustehen. Neben Erras und Hanno Behrens kämen für ihn auch der lange nicht berücksichtigte Simon Rhein und der in der Liga noch überhaupt nicht eingesetzte Lukas Jäger in Betracht.

Hinzu kommt, dass hinter dem Einsatz von Federico Palacios ein Fragezeichen steht. Den Offensivspieler plagen Achillessehnenprobleme. So gesehen scheint das Duell mit dem Tabellen-18. in der Kategorie Personalsorgen ebenfalls auf Augenhöhe über die Bühne zu gehen.Denn die seit zehn Tagen von Thomas Doll gecoachten 96er haben sechs Ausfälle (darunter der Ex-Cluberer Niclas Füllkrug) zu beklagen.

Gibt's die rot-schwarze Reaktion

Egal, welche Spieler sich am Samstag das FCN-Trikot überstreifen werden - für Köllner zählt nach dem Debakel von Hamburg nur, "ein anderes Gesicht zu zeigen". Dass das nicht unmöglich ist, davon ist er überzeugt. Hamburg soll nur ein böser Ausrutscher gewesen sein. "Wir haben uns ein miserables Spiel erlaubt und müssen jetzt eine Reaktion zeigen und die Dinge wieder auf den Platz bringen, die uns vorher gegen Mainz und Bremen stark gemacht haben."

Stefan Jablonka