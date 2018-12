Der HCE-Entwickler: Schmidt schiebt nach vorne

BERLIN - Seit 1. November ist Kevin Schmidt nicht mehr beim FC Bayern München, sondern beim HC Erlangen angestellt. Der Ex-Nationalspieler soll den Handball-Bundesligisten nach vorne bringen. Seine dafür neu geschaffene Stelle des Sportlichen Leiters ist für beide Seiten eine große Chance.

"Es macht unglaublich viel Spaß", sagt Kevin Schmidt. Eine Aussage, die auch Geschäftsführer Rene Selke (rehts) gefallen dürfte. © Christoph Benesch



Kürzlich erst, da gab es wieder so ein Moment. Über 6000 Zuschauer waren zur "Black Night",dem Heimspiel des HC Erlangen gegen die Eulen Ludwigshafen, in die Arena gekommen. Die Scheinwerfer wurden abgeschaltet, Hunderte Knicklichter in Rot und Blau leuchteten auf den Rängen. Eine eindrucksvolle Atmosphäre, "ich hatte Gänsehaut", sagt Kevin Schmidt, "in diesen Augenblicken wäre ich schon sehr gern noch einmal Spieler".

Doch Handballspielen, das geht nicht mehr. Eine Knorpelverletzung im Sprunggelenk zwang den 30 Jahre jungen Linksaußen vor etwas mehr als einem Jahr noch vor Saisonstart mit dem VfL Gummersbach zum Karriereende, "ich hatte kaum Zeit, mich darauf vorzubereiten", sagt er, "das kam sehr plötzlich und unerwartet".

Mit einem Praktikum im Nachwuchsleistungszentrum beim FC Bayern München sammelte Schmidt Erfahrung für die Zeit nach der Karriere, ein Anruf von Carsten Bissel, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des HCE, brachte den Ex-Nationalspieler zurück zum Bundesliga-Handball. "Ich bin ungemein dankbar für diese Chance", sagt Schmidt, wenngleich er die alte Leidenschaft nun aus neuer Perspektive erlebt: "Als Spieler kommst du in die Halle, trainierst, spielst und sprichst über Ziele und Zukunft." Nun sehe er, wie viel Planung, Akribie und Arbeit dahinterstecke. "Das ist wirklich Detailarbeit, ungemein zeitintensiv und anstrengend. Aber es macht auch unglaublich viel Spaß."

Potenzialausschöpfung und viel Arbeit

Mit René Selke, dem Geschäftsführer, der sich nun in erster Linie um die Finanzen kümmert, und eben Bissel spricht Schmidt sich ab, Entscheidungen werden im Team getroffen: "Wir haben alle das Ziel, das große Potenzial des HCE weiter auszuschöpfen, den nächsten Schritt zu machen." Als Sportlicher Leiter, den es vorher noch nicht gab, soll er sich dabei vorrangig um die Kaderplanung kümmern.

Das bedeutet jetzt in der fünfwöchigen WM-Pause viel Arbeit, Vertragsverhandlungen stehen an. "Wir sind in guten Gesprächen", sagt er zur Zukunft von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson, Nico Büdel, Martin Murawski und Andreas Schröder. Einigungen dürften wohl bei allen bevorstehen, lediglich Nicolai Theilinger lässt sich nach eineinhalb Jahren Verletzungspause nur schwer bewerten. Kreisläufer Jonas Thümmler musste Schmidt gemeinsam mit Selke mitteilen, dass der Verein nicht mehr mit ihm plant. "Solche Gespräche sind hart", findet er, "aber so ist das Geschäft. Als ehemaliger Spieler weiß ich, dass man das akzeptiert, solange es fair und ehrlich abläuft. Das ist mir daher in der neuen Rolle sehr wichtig."

Einstelliger Tabellenrang ist Ziel

Seitdem Kevin Schmidt Teil des HC Erlangen ist, ging es aufwärts: Sechs Siege, drei Niederlagen, die Handballer sind aus der Abstiegszone auf Rang elf gesprungen. Zehn Punkte Abstand sind es zum Europapokal, zehn zu den Abstiegsplätzen. "Das ist das Verdienst vom Trainer und der Mannschaft", sagt Schmidt. "Wenn wir es schaffen, die Mannschaften wieder zu schlagen, gegen die wir jetzt gewonnen haben, und auch noch gegen eine große Mannschaft mal punkten, dann können wir von einer guten Saison sprechen."

In den nächsten Jahren soll es dann kontinuierlich nach oben gehen. "Der Europapokal ist sicher noch kein Thema, aber ein einstelliger Tabellenplatz ist schon das Ziel." Außerdem soll die wirtschaftliche mit der sportlichen Entwicklung stets im Einklang bleiben: "Abenteuer gibt es beim HC Erlangen nicht." Dafür aber ja ganz besondere Momente, wie kürzlich, bei der "Black Night".

Christoph Benesch Erlangen E-Mail