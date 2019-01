Der HCE macht sich fit für den Endspurt

Die Vorbereitung startet ab Donnerstag - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Der imponierende Sprint zum Abschluss des Jahres hat beim HC Erlangen die Lust auf mehr geweckt. Ab Donnerstag bereitet sich der Handball-Erstligist auf den zweiten Teil der Saison vor.

Fünf der letzten sechs Ligaspiele für sich entschieden, in der Tabelle die Abstiegsränge hinter sich gelassen, bis auf Platz zehn geklettert und dabei ordentlich Selbstvertrauen getankt – die Voraussetzungen für einen starken Wiederbeginn könnten besser kaum sein. Zwei Wochen lang durfte das Team von Cheftrainer Adalsteinn Eyjolfsson die Beine hochlegen und neue Kräfte sammeln.

Die Zwischenbilanz ist ordentlich, mehr aber auch nicht, weshalb der HCE alles daran setzt, gleich wieder in die Erfolgspur zu kommen. Ab Donnerstag wird in der Vorbereitung alles auf das Kräftemessen mit Minden am 10. Februar (13.30 Uhr) in der heimischen Arena ausgerichtet sein. In drei Vorbereitungsspielen will sich der HCE Wettkampfhärte und Rhythmus holen. Beim Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck wird 18. Januar (19 Uhr) geprobt, ehe es am 26. Januar (18 Uhr) in Roßtal gegen Kooperationspartner Rimpar geht. Die Partie beim Zweitligisten Aue am 1. Februar (18.30 Uhr) soll dann zum Abschluss der Vorbereitung den Ernstfall simulieren.

NZ