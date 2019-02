Der HSV patzt in Bielefeld, Heidenheim schlägt Dynamo

HEIDENHEIM/BIELEFELD - Der 1. FC Heidenheim schlägt am Zweitliga-Samstag daheim Dynamo Dresden und der Tabellenführer der 2. Bundesliga scheitert in Bielefeld. Der Hamburger SV kommt durch eine frühe Rote Karte aus dem Tritt und die Bielefelder ziehen daraus ihren Vorteil. Damit müssen die Hanseaten am Dienstag mit einer Niederlage im Gepäck zum Pokalspiel gegen den Club antreten.

HSV verliert Spieler und Spiel: Nach Sakais früher Notbremse finden die Hamburger nicht mehr zurück in die Partie. © Friso Gentsch / dpa



Arminia Bielefeld - Hamburger SV 2:0 (2:0)

Der Hamburger SV ist auf dem Weg zurück in die Bundesliga erneut ins Straucheln geraten. Am Samstag verlor der HSV mit 0:2 bei Arminia Bielefeld sein zweites Rückrundenspiel in der 2. Liga und agierte dabei fast 80 Minuten in Unterzahl. Gotoku Sakai sah wegen einer Notbremse gegen Andreas Voglsammer bereits in der 11. Minute die Rote Karte. Wenig später folgte der nächste Rückschlag für die Hanseaten, als Voglsammer zur Bielefelder Führung (19. Minute) traf und Reinhold Yabo (26.) auf 2:0 erhöhte. Die Tabellenführung behält Hamburg (40 Punkte) trotz der vierten Saisonniederlage.

1. FC Heidenheim - SG Dynamo Dresden 1:0 (1:0)

Der 1. FC Heidenheim bleibt nach dem neunten Saisonsieg am Spitzen-Trio der 2. Bundesliga dran. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich gegen Dynamo Dresden mit 1:0 durch und hat nach dem 20. Spieltag 34 Punkte auf dem Konto. Vor 11.200 Zuschauern in der Heidenheimer Voith-Arena markierte Nikola Dovedan in der 35. Minute das entscheidende Tor. Für die Sachsen war es drei Tage nach der Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld die zweite Niederlage in Serie.

Einen Tag zuvor schlug Duisburg den SV Darmstadt und Magdeburg siegte in Ingolstadt.

