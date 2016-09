Der Kleeblatt-Gegner: Die Fortuna funkelt ordentlich

Düsseldorf-Fachmann Jolitz: "Die Leute sind ihm sehr dankbar" - vor 55 Minuten

FÜRTH - Die Spielvereinigung tritt am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf an, die ohne Niederlage in die Saison gestartet ist. Im Interview stellt Bernd Jolitz, Sportredakteur der Rheinischen Post, den Gegner des Kleeblatts vor.

"Jedem ist klar, dass er keiner ist, der den Fußball neu erfindet": Dennoch ist Düsseldorf-Coach Friedhelm Funkel für die Fortuna wertvoll. © Roland Weihrauch (dpa)



"Jedem ist klar, dass er keiner ist, der den Fußball neu erfindet": Dennoch ist Düsseldorf-Coach Friedhelm Funkel für die Fortuna wertvoll. Foto: Roland Weihrauch (dpa)



Herr Jolitz, hat sich die Fortuna im Sommer verstärkt?

Bernd Jolitz: Es fing mit einer erheblichen Schwächung an. Der beste Torschütze Kerem Demirbay ging. Es ist spät gelungen, ihn zu ersetzen, indem man Rouwen Hennings (Zweitliga-Torschützenkönig 2014/15 beim KSC, d. Red.) vom FC Burnley geliehen hat. Er hat noch in keinem Spiel für Düsseldorf getroffen, aber das ist schon die Verstärkung, die man vorne wollte. Ansonsten sind alle weg, die verzichtbar waren.

Auch ein Mathis Bolly?

Jolitz: Ja, er war wegen seiner Verletzungsanfälligkeit kein großer Verlust. Ich wünsche ihm, dass er in Fürth mehr Glück mit seinem Körper hat. Aber in Düsseldorf hat man den Glauben nicht mehr gehabt. Immer wenn er dicht dran war am Durchbruch, kam wieder eine Verletzung.

Ansätze ja, Durchbruch nein: Kleeblatt-Rückkehrer Sercan Sararer blieb am Rhein blass. © Maja Hitij (dpa)



Ansätze ja, Durchbruch nein: Kleeblatt-Rückkehrer Sercan Sararer blieb am Rhein blass. Foto: Maja Hitij (dpa)



Ein Sercan Sararer?

Jolitz: Ist nie so richtig warm geworden in Düsseldorf. Es gab ein paar sehr gute Ansätze, aber nie den entscheidenden Durchbruch. In der Endphase der Vorsaison, als es Spitz auf Knopf stand und Trainer Friedhelm Funkel retten musste, was seine Vorgänger in den Sand gesetzt hatten, hat er schon nicht mehr sehr auf Sararer gesetzt. Da zeichnete sich die Trennung ab. Es war eine Enttäuschung, weil die Erwartungen sehr hoch waren. Hätte er den Namen und die positive Vorgeschichte nicht mitgebracht, dann wäre es okay, es gab Spieler, die waren viel schlechter als er.

War er verletzungsanfällig?

Jolitz: Es ging eigentlich, er hat schon immer mal wieder gefehlt, aber es war jetzt nicht so extrem wie bei Bolly.

Ausfälle? Eine lange Liste

Wer sitzt im aktuellen Düsseldorfer Kader im Lazarett?

Jolitz: Die Situation ist beinahe absurd. In der Länderspielpause haben neun Leute verletzungsbedingt beim Training gefehlt, das ist schon happig. Bei Alexander Madlung kann es noch was werden bis zum Sonntag. Aber sechs sind definitive Ausfälle. Da hat es schon mächtig eingeschlagen unter den ersten ersten 15: Christian Gartner, Marlon Ritter, Anderson Lucoqui, Özkan Yildirim, Maecky Ngombo und Justin Kinjo fallen teilweise länger aus.

Trainer Friedhelm Funkel ist geblieben, hat nicht nur den Feuerwehrmann gespielt. Wie ist die Erwartungshaltung an ihn?

Jolitz: Die Leute sind ihm sehr dankbar, dass er ein völlig verdorbenes Jahr noch positiv zu Ende gebracht hat. Unter dem Gegenentwurf zu dem sicherlich talentierten Kramer, dem knorrigen Marco Kurz, wurde es zunächst noch schlimmer, und alles deutete auf Abstieg hin. Und dann kommt Funkel, spricht viel mit den Spielern, sorgt für gute Stimmung und Teamgeist und prompt ist man gerettet. Er ist absoluter Fanliebling und hat jetzt auch noch einen guten Start hingelegt. Momentan winden ihm alle einen Kranz.

Wo die Box noch Strafraum heißt

Was lässt er für einen Fußball spielen?

Jolitz: Jedem ist klar, dass er keiner ist, der den Fußball neu erfindet. Kompakt stehen, sichere Defensivarbeit, aus dieser Defensive nach vorne die Chance suchen, aber kein spektakulärer, moderner Fußball. Er sagt ja auch immer: Bei mir gibt es keine Box und kein Umschaltspiel, bei mir heißt das immer noch Strafraum und Konter.

Fortunen-Fachmann Bernd Jolitz weiß, was auf die Weiß-Grünen in der Altbierstadt zukommt. © oh



Fortunen-Fachmann Bernd Jolitz weiß, was auf die Weiß-Grünen in der Altbierstadt zukommt. Foto: oh



Was heißt das konkret für die Aufstellung am Sonntag?

Jolitz: Hennings ist vorne gesetzt, denn es ist auch nicht viel Konkurrenz da. Ihlas Bebou wird auf der rechten Seite gebraucht. So drängt sich das neue 4-1-4-1-System auf, nachdem wir in der Vorsaison immer mit 4-2-3-1 gespielt haben. Adam Bodzek ist jetzt einziger Sechser, davor gibt es die beiden defensiven Zentralen Marcel Sobottka und Oliver Fink, das Funkel-Kompakt-Management. Dieses Dreieck sichert nach hinten ab. Der Rest spielt offensiv. Die Fürther sollten sich nicht darauf einstellen, dass die Fortuna ihnen die Bude einrennt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Fürther zum Spielmachen eingeladen werden. Neuzugang Kaan Ayhan aus Schalke wird noch nicht spielen.

Was sind die Vorgaben der Vereinsführung an Funkel?

Jolitz: Momentan spinnt hier noch keiner, einfach nur Stabilisierung. Seit dem Abstieg im Mai 2013 hat es eine steile Rutschbahn gegeben. Mit keinem Trainer hat es funktioniert, dass ein bisschen Ruhe hier einkehrt. Funkels einzige Aufgabe ist es, nicht unten reinzurutschen, ein Jahr ohne Zittern spielen. Die vielen jungen Leute wie Ngombo, U21-Nationalspieler aus Belgien, Yildirim aus Bremen, Ritter aus Gladbach und Ferati aus Hamburg, die man im Sommer geholt hat, sollen in Ruhe reifen hinter Leuten wie Fink und Bodzek. Die hat Funkel wieder stark geredet, nachdem sie bei Kurz und Kramer in der zweiten Reihe standen. Funkel gab Fink die Kapitänsbinde, hat Rensing viel mehr Einfluss gegeben, der blüht seither unheimlich auf, was man in jedem Training sehen kann, wenn er irgendeinem jungen Spieler etwas erklärt und die nicken eifrig und strahlen. Das ist Funkels Job: Die alten rankriegen, die die Jungen ranführen sollen.

Machte in Düsseldorf "einen Riesenfehler": Frank Kramer © Bernd Thissen (dpa)



Machte in Düsseldorf "einen Riesenfehler": Frank Kramer Foto: Bernd Thissen (dpa)



Warum ist Frank Kramer gescheitert?

Jolitz: Ich glaube, er hat einen Riesenfehler gemacht. Er wollte völlig neue Hierarchien einführen. Das kann, wenn es funktioniert, sehr viel Sinn machen, wenn man alte Krusten aufbricht und alte Seilschaften abschneidet; das ist ja vor allem hier im Rheinland so eine Sache mit dem Klüngel. Bodzek und Fink als Beispiel - er nahm ihnen Einfluss. Dafür holte er Karim Haggui und machte ihn zum Kapitän, holte Julian Koch und machte ihn zum Vizekapitän und dachte, dann wächst eine neue Mannschaft heran. Aber die ist nicht herangewachsen, weil der Erfolg nicht kam. Kramer hat einen super Fußball spielen lassen. Ich erinnere mich an das Auswärtsspiel in Bochum; ich bin aus dem Stadion strahlend raus und habe gedacht: Die Zukunft steht uns offen.

Und dann?

Jolitz: Nichts war es. Es ging einfach nicht weiter. Und dann zeigte sich: Die neue Hierarchie funktioniert nicht. Gerade die Geholten waren nicht gut. Haggui kam nicht richtig rein, Sararer nicht, Koch völlig neben der Spur. Und dann fangen natürlich die Alten wie Bellinghausen und Bodzek an, mit langem Gesicht herumzulaufen. Und die Fans fragen: Warum spielen die eigentlich nicht? Und dann hast du diesen Teufelskreis, diese Spirale. Sie mussten gar nicht stänkern, das haben die Fans für sie gemacht. Er hat auf Spieler vertraut, die ihm das leider nicht so zurückgezahlt haben.

Schuldenfrei und Spaß dabei

Ist die Fortuna eigentlich ein reicher Verein?

Jolitz: Sie ist ein schuldenfreier Verein. Vor zwei Jahren sind die letzten Altlasten aus dem Sportwelt-Vertrag abgelöst worden, Fortuna war einer dieser Kölmel-Vereine. Nun will man unbedingt keine neuen Schulden machen. Der Etat beläuft sich auf etwa zehn Millionen Euro, das sind zwei weniger als in der Vorsaison und sechs weniger als in der ersten Liga.

Danke, Bernd Jolitz! © Privat



Danke, Bernd Jolitz! Foto: Privat



Zur Person: Bernd Jolitz, 53, ist gebürtiger Düsseldorfer, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, hat den Magister für Geschichte und ist seit seinem 16. Lebensjahr Mitarbeiter der Rheinischen Post. Fest angestellt seit 1991, seit 1999 zuständiger Redakteur für Fortuna Düsseldorf. Sein erstes Fortuna-Spiel hat er 1971 gesehen. Außerdem ist er großer Fan des Everton FC und der Glasgow Rangers.

Interview: Martin Schano