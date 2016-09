Der Kleeblatt-Gegner: Würzburg will's wissen

FÜRTH - Am Freitag kommen die Kickers Würzburg zur Spielvereinigung Greuther Fürth in den Ronhof. Die Mainfranken haben einen raketenartigen Aufstieg hinter sich - und es soll noch längst nicht Schluss sein.

Die Würzburger stehen mit sieben Punkten auf einem überragenden vierten Platz. Foto: Stefan Puchner (dpa)



Der schnellste Weg führt über die A3 und die A73. Genau 103 Kilometer trennen die Städte Würzburg und Fürth. Unterfranken gegen Mittelfranken, das erste Duell beider Teams seit über 38 Jahren. Am 21. Januar 1978 trafen die Würzburger Kickers zum letzten Mal in der 2. Liga in einem Ligaspiel auf Greuther Fürth. Pardon, damals natürlich noch die SpVgg Fürth und in der zweigeteilten Liga in der Südstaffel.

Und doch werden nur rund 500 Fans der Würzburger Kickers ihre Fans begleiten. Klingt im ersten Anlauf ein bisschen mickrig, für den Aufsteiger aber ist es eine enorme Anzahl. Es ist noch gar nicht so lange her, da spielten die Kickers an guten Tagen vor der gleichen Zahl an Zuschauern am Dallenberg in der Landesliga Nord.

Drei mal Drei macht Zweitliga-Aufstieg

Das Stadion heißt mittlerweile Flyeralarm-Arena und die Kickers sind wieder ein Zweitligist. Und das, obwohl die Planung eine ganz andere war. Gegen Ende der Saison 2013/2014 hatte der Verein seine Vision gestartet. Unter dem Slogan "3 mal 3 – In drei Jahren in die Dritte Liga" wurde der Weg zurück in den Profifußball angetreten. Die Verpflichtung von Bernd Hollerbach zur Saison 2014/2015, der die Nachfolge von Rainer Wirsching antrat, erwies sich dabei als Glücksgriff. Seit der gebürtige Unterfranke und Ex-Profi bei den Kickers das Zepter schwingt, geht es rapide aufwärts.

Drei mal drei war schnell Geschichte, Würzburg marschierte in zwei Jahren von der Regionalliga in die 2. Liga durch. Und ist damit erst der zweite Verein, dem das nach RB Leipzig gelang. Hollerbach hat seinen Vertrag mittlerweile bis 2019 verlängert und ist auf sportlicher Ebene der Alleinentscheider, verhandelt Verträge, scoutet Spieler. Auch im Sponsorenbereich hat der 46-Jährige kräftig mit angeschoben, unter anderem prangte "Sansibar", das von der Insel Sylt bekannte Nobelrestaurant auf dem Trikot der Kickers. Mit dem Inhaber verbindet Hollerbach eine Freundschaft. Mit dem aus Rottendorf bei Würzburg stammenden Modelabel s.Oliver ist es mittlerweile gelungen, einen regionalen Premiumpartner als Trikot-Hauptsponsor zu gewinnen.

Und auf dem Rasen machen die Kickers da weiter, wo sie aufgeführt haben: mit Erfolgen. Nach vier Spieltagen steht der Aufsteiger auf Platz vier, vor der SpVgg und weit vor dem dritten fränkischen Zweitligavertreter aus Nürnberg.

Hilfe von einem Pendler aus Basel

Wie einst Hollerbach als Spieler definiert sich die Mannschaft über viel Einsatz und einen unbändigen Willen, gepaart mit einem blitzsauberen Umschaltspiel. "Wenn man gegen Würzburg nicht aufpasst, dann geht das voll in die Hose", weiß Fürths Trainer Stefan Ruthenbeck.

Und Hollerbach ordnet alles dem Erfolg unter. 13 Spieler mussten nach dem Aufstieg den Verein verlassen, zwölf Neue wurden geholt. Und trotzdem funktioniert die Mannschaft auf Anhieb.

Zweimal pro Woche kommt Konditionstrainer Werner Leuthardt nach Würzburg. Eigentlich ist der 54-Jährige beim FC Basel unter Vertrag, hilft seinem alten Weggefährten aus vergangenen Trainertagen unter Felix Magath in Würzburg aus. Zumindest in Sachen Fitness brauchen sich die Fürther also keine großen Hoffnungen machen, dass die Kickers abschenken werden. Aber im Kampf um die fränkische Zweitligameisterschaft können die Fürther den unterfränkischen Konkurrenten zumindest mal für einen Spieltag wieder vom Thron stoßen.

