Was für ein Auswärtssieg: Der 1. FC Nürnberg zeigte sich beim MSV Duisburg äußerst treffsicher. Mikael Ishak mit drei Toren, Eduard Löwen traf zweimal, dazu noch Cedric Teuchert. Die User wussten dies entsprechend zu würdigen und verteilten Bestnoten an die Club-Profis.

Flachenecker, Güttler, Geyer oder Eigler. All diese Namen haben eines gemeinsam. Sie steuerten viele Tore zu den höchsten Siegen des 1. FC Nürnberg bei. Man denke nur an das 7:2 gegen Blau-Weiß 90 Berlin oder das 6:0 gegen Fortuna Köln. Wir erinnern an die höchsten Club-Siege in der ersten und zweiten Bundesliga.