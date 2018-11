Der LAC Quelle Fürth lädt zum Sprintcup

Bayerns Leichtathleten starten in die Hallensaison - vor 5 Minuten

FÜRTH - Viele Jahre hat der Sprintcup des LAC Quelle Fürth schon Tradition. Über Jahrzehnte hinweg haben sich die Veranstalter eine einzigartige Stellung in Süddeutschland erarbeitet. Am Samstag ist die LAC-Halle am Finkenschlag wieder Austragungsort für den Start in die Hallensaison der Sprinter.

Warmmachen für die Wintersaison: Amelie-Sophie Lederer hat die Teilnahme am Sprintcup ihres Vereins LAC Quelle angekündigt. © Archivfoto: Theo Kiefner



Warmmachen für die Wintersaison: Amelie-Sophie Lederer hat die Teilnahme am Sprintcup ihres Vereins LAC Quelle angekündigt. Foto: Archivfoto: Theo Kiefner



"Unser Sprintcup ist das erste Treffen der Saison für die großen Namen in der Szene, um sich selbst zu testen", erklärt Tim Höhnemann, Nachwuchstrainer des LAC Quelle, die Bedeutung dieses speziellen Wettkampfes. Dessen Sonderstellung ergibt sich daher, dass es eigentlich eher eine Generalprobe ist, als ein klassischer Wettkampf. "Es gibt nicht wie bei einer Meisterschaft Vorläufe und dann einen Finallauf, sondern es wird einfach auf Zeit gelaufen."

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den eher kürzeren Distanzen: 30, 60 und 150 Meter. Allerdings werden auf der Bahn auch die 600 Meter und 1000 Meter gelaufen. Bis auf die 60-Meter-Strecke – hier können bereits Qualifikationen für die Deutschen Meisterschaften gelaufen werden - steht für die größtenteils aus Bayern kommenden Sprint-Asse der Trainings- und Testcharakter im Vordergrund.

Dazu wird nahezu der gesamte bayerische Nachwuchssprintkader in der LAC-Halle antreten und auch aus anderen Bundesländern, sogar aus der Schweiz haben sich Athleten angekündigt. Die Verantwortlichen rechnen wieder mit gut 300 Teilnehmern und das bedeutet ein straffes Programm.

"Da muss es Schlag auf Schlag gehen", sagt Höhnemann, der schon zufrieden wäre, wenn die Meldezahlen stimmen, die Organisation reibungslos abläuft und es keine großen Verzögerungen im Ablauf gibt. Ein Bonus wäre für ihn, wenn sich der ein oder andere seiner Athleten und Athletinnen schon für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren könnte, um den Rücken frei zu haben für die noch kommenden Wettbewerbe.

Die Teilnehmerliste liest sich jedenfalls wie das Who-is-who der bayerischen Leichtathletik-Szene. So ist die Deutsche Jugendmeisterin Svenja Pfetsch vom SC Vöhringen ebenso gemeldet wie Fabian Olbert und Mona Mayer, die beide zuletzt im U18 EM-Finale gestanden hatten. Mayer hatte bereits angekündigt einen Versuch unternehmen zu wollen, den Rekord auf der 600-Meter-Strecke zu brechen.

Auch bei den Jüngeren, der weiblichen U14, ist mit einer hohen Leistungsdichte zu rechnen. Hier gehen mit Julia Rath, Ronja Wohlfahrt und Lara-Sophie Sievert gleich drei bayerische Nachwuchs-Meisterinnen an den Start.

Vom LAC Quelle Fürth sind auch eine Reihe Teilnehmer gemeldet. Neben Kaya Russler bei den Mädchen sind auch Christian Lino Tomekpe und Joshua Unger, der nach langer Verletzungsmisere wieder fit ist, am Start.

Die Sprint-Queen kommt

Mit Kirsten Hirschel, die auf der 600 und 1000 Meter Strecke antreten wird und Maxim Schreier haben sich auch zwei Neuzugänge der Quelle angemeldet. Die beiden werden zum neuen Jahr in das LAC-Trikot schlüpfen.

Kurzfristig hatte – etwas unerwartet – auch die LAC-Sprint-Queen Amelie-Sophie Lederer ihre Teilnahme angekündigt. Dagegen nicht mit dabei sein wird voraussichtlich das Aushängeschild des LAC bei den Männern: Patrick Schneider. "Patrick hatte eine ganz andere Saisonplanung und ist deshalb beim Sprintcup eher nicht dabei", erklärt Tim Höhnemann. Trotzdem ist er sich sicher, dass der Sprintcup auch in diesem Jahr seiner Bedeutung als Auftakt in die Hallensaison gerecht werden wird.

ANDREAS GOLDMANN