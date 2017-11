Der MTV Stadeln zwischen Frust und Begeisterung

FÜRTH - Zwei Handball-Teams mit zwei Gesichtern: Laszlo Ferencz durchlebt beim MTV Stadeln gerade seine schwierigste Zeit seit dem Amtsantritt im Sommer. Während die erste Mannschaft durch die Landesliga taumelt, bereitet dem Rumänen speziell die Arbeit mit der Reserve großen Spaß.

Torben Wanzek (am Ball) zählt zu den jungen Wilden beim MTV Stadeln, die Trainer Laszlo Ferencz begeistern. © Foto: Wolfgang Zink



Im persönlichen Gespräch ist Laszlo Ferencz bereits nach wenigen Sekunden anzumerken, dass etwas nicht stimmt. "Es ist sehr frustrierend", sagt der 63-Jährige leicht angesäuert und meint damit die Landesliga-Mannschaft des MTV. Die Stadelner stehen mittlerweile auf Rang elf der Tabelle, nur noch drei Mannschaften sind aktuell schlechter.

Auch sieben Niederlagen aus den vergangenen acht Spielen sprechen eine klare Sprache. Das Hauptproblem: Ein Gros der Mannschaft ist regelmäßig krank, beruflich oder privat verhindert. So komme erst gar kein Trainingsfluss zustande, hadert Ferencz: "So ist es nicht sehr schön zu arbeiten."

Ferencz ist ein Mann der klaren Worte. "So, wie sich die Mannschaft gerade präsentiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass man die Klasse halten kann", stellt er klar. Eigentlich schade, denn seiner Meinung nach wäre viel mehr drin: "Die Mannschaft spielt weit unter ihren Möglichkeiten. Wenn alle voll mitziehen würden, wäre mindestens ein Platz im Mittelfeld drin."

Nach der deftigen 23:37-Niederlage bei Aufstiegskandidat Regensburg hat der Landesligist nun bis zum 16. Dezember Pause. Das letzte Spiel gegen Hochfranken soll dann genutzt werden, um "zumindest auf sieben Punkte zu kommen".

Aktuell ist Ferencz also wohl gar nicht so unglücklich darüber, dass er zwei Stadelner Mannschaften trainiert. Denn die Zweite in der Bezirksoberliga bereitet ihm viel Freude: "Die Truppe begeistert mich. Sie halten zusammen, sie sind eine Einheit und unglaublich diszipliniert." Thorsten Scheurer übernimmt die Trainingsarbeit, Ferencz leitet die Mannschaft bei den Spielen an. Gemeinsam erarbeiten sie aber auch Trainingspläne, um die Entwicklung der teils sehr jungen Talente voranzutreiben.

Exemplarisch für diese spannenden jungen Spieler nennt er Luka Milicevic, Torben Wanzek und Daniel Schüller. Wanzek machte neun von elf Landesligaspielen und warf dabei 24 Tore. Schüller ist 98er-Jahrgang und die vielleicht heißeste Aktie beim MTV. "Er ist der kommende Mann", sagt Ferencz über den Zwei-Meter-Hünen, der alle drei Positionen im Rückraum bekleiden kann. "Er ist ein richtiges Talent, ist trainingseifrig und noch dazu intelligent – das ist eine selten gute Mischung."

Der Druck, die Klasse unbedingt halten zu müssen, sei aufgrund der aktuellen Leistungen der ersten Mannschaft nicht gegeben, so Ferencz. Das habe für den Tabellenzehnten (6:14 Punkte) auch Vorteile: "Sie haben große Freude am Spiel, sind dazu engagiert im Training."

Drittschwächster Angriff

Viele Talente streben nach oben, auch die Jugendmannschaften seien vielversprechend, berichtet Ferencz. So erklärt sich auch sein Ausblick: "Um Stadeln braucht man auf längere Sicht keine Angst haben." Gegenwärtig hat die Landesliga-Reserve speziell vorne so ihre Probleme, stellt mit 260 Toren den drittschwächsten Angriff der Liga.

Das liegt aber nicht daran, dass die talentiertesten Spieler bei parallel stattfindenden Partien in der ersten Mannschaft aushelfen müssen. Denn da verfolgt Ferencz ein klares Prinzip: "Wenn beide spielen, nehme ich die Jungen nicht mit, weil am Ende sitzen sie bei mir nur auf der Bank."

In der BOL sind sie zum Teil Leistungsträger – auch wenn ihnen ein Derbysieg noch nicht vergönnt war. Gegen die HG Zirndorf stand am Ende eine knappe 27:31-Niederlage. Dabei habe auch der Trainer-Rücktritt beim Ex-Klub von Ferencz eine Rolle gespielt: "Man hat den Zusammenhalt gespürt, sie wollten es unbedingt. Sie waren eine Einheit, deswegen haben sie auch gewonnen." Dabei hatte Ferencz besonders auf Zirndorfs Linkshänder Christian Keppeler, der siebenmal einnetzte, ein Auge geworfen. "Er ist wirklich gut und könnte durchaus höherklassig spielen."

Das wird ab der kommenden Saison wohl der TV Roßtal, der an der Spitze einsam seine Kreise zieht. Beim 23:34 Anfang November hielt der MTV bis zur Pause stark mit, lag mit nur einem Tor zurück. "Wir haben sehr gut mitgehalten, ein tolles Spiel gemacht. Es haben viele Junge gespielt", erinnert sich Ferencz gerne.

Nach dem Wechsel habe dann die Substanz gefehlt. Dennoch: "Roßtal hat schon mit Abstand die beste Mannschaft. Sie sind für mich sogar stärker als letztes Jahr." Ihm imponierten speziell die vielen jungen Spieler des TVR, die "gut harmonierten" und für "schnellen, modernen Handball stehen". Führt Stadeln seinen Weg konsequent fort, wird die mittelfränkische Konkurrenz in naher Zukunft auch über den MTV wieder so sprechen.

Ergebnisse vom Wochenende

Bayernliga, Frauen: HSV Bergtheim - HG Zirndorf 40:21, Tabellenplatz 5.

Landesliga, Männer: SG Regensburg - MTV Stadeln 37:23, Tabellenplatz 11.

Landesliga, Frauen: TSV Winkelhaid - MTV Stadeln 24:24, Tabellenplatz 1.

Bezirksoberliga, Männer: Tuspo Nürnberg - HG Zirndorf 29:30, Tabellenplatz 9; TuS Feuchtwangen - MTV Stadeln II 32:29, Tabellenplatz 10.

Bezirksoberliga, Frauen: TSV Altenberg - Tuspo Heroldsberg 15:27, TSV Altenberg - TSV Rothenburg 16:22, Tabellenplatz 9; HG/HSC Fürth - HG Zirndorf II 24:28, HG/HSC Tabellenplatz 12, HGZ Tabellenplatz 4.

