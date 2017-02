Der Nachwuchs schlägt in Cadolzburg auf

In Cadolzburg ist seit Sonntag für eine Woche der Tennisnachwuchs auf dem Platz. Täglich ab 9 Uhr kämpfen Jugendspieler aus aller Herren Länder um Weltranglistenpunkte im Tennis-Center Schwadermühle (Schwadermühle 12, Cadolzburg). Einer davon war zum Auftakt Rafael Giotis vom TB Erlangen (Foto). Am kommenden Samstag dürfen aber auch Erwachsene den Schläger auspacken, wenn der Schwadermühle-LK-Cup steigt. Anmeldeschluss auf www.mybigpoint.de ist am Dienstag, 21. Februar, um 22 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 32 begrenzt. Jeder Teilnehmer hat zwei Spiele am Samstag, um seine Leistungsklasse zu verbessern. Der Sonntag gehört dann allerdings den Endspielen der Jugendlichen. Die Ergebnisse stehen hier: www.itfjuniors.de © Zink/JüRa