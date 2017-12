Der Pokal-Dienstag: Ruthenbeck kämpft um einen Vertrag

NÜRNBERG - In Paderborn kann ein Klub Geschichte schreiben, auf Schalke kämpft ein früherer Fürther um seine Zukunft als Trainer. Zum Jahresabschluss fallen im DFB-Pokal einige Entscheidungen.

Bleibt der ehemalige Kleeblatt-Coach Stefan Ruthenbeck auch nach der Winterpause Trainer beim 1. FC Köln? © Roland Weihrauch/dpa



Nein, der klassische Underdog ist der SC Paderborn nicht. Im September 2014 war er noch Tabellenführer der 1. Bundesliga, knapp drei Jahre später wäre er beinahe in die viertklassige Regionalliga abgestiegen, durfte dank des beispiellosen Absturzes des TSV 1860 aber doch in der 3. Liga bleiben. Und läuft die Rückrunde dort ähnlich positiv wie die Hinserie, wird im schmucklosen Zweckbau an der A33 schon bald wieder Zweitligafußball gespielt.

Bevor sie sich in der Winterpause darauf vorbereiten dürfen, steht aber erst mal noch ein Highlight an. Zumindest aus Paderborner Sicht. Am Abend (18.30 Uhr) kommt der FC Ingolstadt in die ausverkaufte Arena, für beide Mannschaften wäre der Einzug ins Viertelfinale ein großer, bisher unerreichter Erfolg. Mit Zweitligisten kennen sie sich in Ostwestfalen schon einmal aus, in den vorherigen Runden besiegten sie den FC St. Pauli (2:1) und den VfL Bochum (2:0).

Historischer Pokalerfolg winkt

Jetzt wartet Ingolstadt. "Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften der 2. Liga", sagt Trainer Steffen Baumgart, unter dessen Leitung sich Paderborn vom Absteiger zu einem designierten Aufsteiger entwickelt hat. Nach 20 Spieltagen liegt der SC mit 44 Punkten auf dem zweiten Rang hinter dem 1. FC Magdeburg (46) und hat bereits acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz (SV Wehen Wiesbaden) sowie zehn auf den Nichtaufstiegsplatz vier (Hansa Rostock). Die verhältnismäßig "große Bühne ist unsere Motivation", sagt Baumgart.

Ähnlich groß wäre die Freude über einen Erfolg heute Abend auch in Ingolstadt "Wir wollen etwas Historisches für den Verein schaffen und im Viertelfinale überwintern", sagt FCI-Trainer Stefan Leitl, der seine Mannschaft personell deutlich besser aufgestellt sieht. "Wenn die Einstellung und Mentalität stimmen, dann bin ich überzeugt, dass wir gewinnen."

Horn findet den Ex-Fürther gut

Ein Sieg wäre auch für Stefan Ruthenbeck wichtig. Der frühere Fürther Trainer spielt um 20.45 Uhr mit dem 1. FC Köln auf Schalke auch um seine Vertragsverlängerung, denn sein Kontrakt ist derzeit nur bis zur Winterpause befristet. "Wir haben ausgemacht, dass wir uns am Mittwoch zusammensetzen", sagt Ruthenbeck, dem am Wochenende mit dem 1:0 gegen Wolfsburg der erste Sieg nach 16 sieglosen Spielen gelungen war.

Von der Interims- zur Dauerlösung? In der Kölner Mannschaft fänden einige an diesem Schritt durchaus Gefallen. Torwart Timo Horn bekannte, er habe "ein gutes Gefühl mit dem neuen Trainer".

