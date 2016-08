Der Stürmer ist da! FCN holt Matavz aus Augsburg

NÜRNBERG - Lange wurde er gesucht, jetzt ist er da: Der 1. FC Nürnberg hat einen neuen (Stoß-)Stürmer verpflichtet. Tim Matavz kommt auf Leihbasis vom FC Augsburg an den Valznerweiher.

Da hatte er schonmal beim Club vorgespielt: Tim Matavz, hier im Dress des FC Augsburg beim Testspiel im Frankenstadion. © Sportfoto Zink / DaMa



Er ist groß, er ist kräftig und er schießt hoffentlich Tore: Der 1. FC Nürnberg hat seinen Stoßstürmer gefunden. Der Club leiht Tim Matavz vom FC Augsburg für eine Saison aus. "Wir waren uns schon längere Zeit mit Tim einig und freuen uns, dass es nun geklappt hat", erklärt Andreas Bornemann, Vorstand Sport beim 1. FCN: "Wir haben mit ihm die letzte vakante Position besetzt und die gewünschte Verstärkung für den Sturm bekommen."

Matavz ist 1,88 Meter groß und natürlich ausschließlich im Strafraum heimisch, in der Vorrunde der vergangenen Saison kam der Slowene in Augsburg auf elf Einsätze (0 Tore), im Winter verlieht ihn der FCA dann nach Italien an den FC Genua (0 Tore). Keine sonderlich mutmachende Bilanz - doch in der Vergangenheit lief es für den 27-Jährigen deutlich besser.

Besonders in der Europa League treffsicher

Seine erfolgreichste Zeit erlebte der 31-malige slowenische Nationalspieler in der niederländischen Eredivisie, wo ihm für den FC Groningen und den PSV Eindhoven in 154 Spielen 58 Tore gelangen. Matavz hat auch einige internationale Erfahrung vorzuweisen, mit Eindhoven spielte in der Qualifikation zur Champions League sowie in der Europa League. Hier ist seine Bilanz richtig stark: In 22 Spielen für Eindhoven auf internationalem Parkett schoss er 14 Tore.

"Ich möchte mich zunächst beim FC Augsburg bedanken, dass sie es mir ermöglichen, hier in Nürnberg Spielpraxis zu sammeln. Andreas Bornemann und Alois Schwartz haben sich sehr um mich bemüht, das fand ich beeindruckend", sagte Matavz gegenüber der Website des 1. FC Nürnberg. "Ich weiß, dass der 1. FCN ein Traditionsverein mit tollen Fans ist und freue mich, dass ich künftig für den Club auflaufen darf."

