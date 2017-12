Der Termin für das 264. Frankenderby steht fest!

NÜRNBERG - Kurz vor der anstehenden Winterpause hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spieltage 23 bis 27 in der 2. Fußball-Bundesliga terminiert. Besonders einen Termin sollten sich die Fans des 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth in ihrem Kalender dick anstreichen.

Am 3. März geht es für Khaled Narey (SpVgg Greuther Fürth) und Kevin Möhwald (1. FC Nürnberg) wieder ordentlich zur Sache. © Sportfoto Zink/WoZi



Denn am 3. März kommt es zum 264. Frankenderby im Max-Morlock-Stadion. Ein Samstagsspiel am 25. Spieltag - Anpfiff wird dann um 13 Uhr sein. In der Hinrunde hatte sich der 1. FC Nürnberg mit 3:1 durchgesetzt, jetzt sinnt das Kleeblatt auf Revanche.

Die weiteren Termine für den 1. FC Nürnberg:

23. Spieltag: Heimspiel am Sonntag, den 18.02., gegen den MSV Duisburg (13.30 Uhr)

24. Spieltag: Auswärtsspiel am Sonntag, den 25.02., beim VfL Bochum (13.30 Uhr)

25. Spieltag: DERBY Heimspiel am Samstag, den 03.03., um 13 Uhr

26. Spieltag: Auswärtsspiel am Freitag, den 09.03., bei Arminia Bielefeld (18.30 Uhr)

27. Spieltag: Heimspiel am Sonntag, den 18.03., gegen Darmstadt 98 (13.30 Uhr)

Die weiteren Termine für die SpVgg Greuther Fürth:

23. Spieltag: Auswärtsspiel am Samstag, den 17.02., bei Fortuna Düsseldorf (13 Uhr)

24.Spieltag: Heimspiel am Samstag, den 24.02., gegen Eintracht Braunschweig (13 Uhr)

25. Spieltag: DERBY Auswärtsspiel am Samstag, den 03.03., um 13 Uhr

26. Spieltag: Heimspiel am Samstag, den 10.03., gegen 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr)

27. Spieltag: Auswärtsspiel am Montag, den 19.03., bei Erzgebirge Aue (20.30 Uhr)

Die SpVgg Greuther Fürth scheint sich, zumindest auf ihrem Twitter-Account, noch nicht so sicher zu sein, ob das Derby wirklich am 3. März stattfinden wird. Das Kleeblatt datierte den Termin fälschlicherweise auf den 4. April - wir können Sie aber beruhigen, das Derby wird am Samstag, den 3. März um 13 Uhr stattinden.

