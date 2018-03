Der Zweitvertretung des NBC winkt der Aufstieg

Der Basketballstandort Nürnberg entwickelt sich im Schatten der Profis weiter - vor 1 Stunde

Jugendnationalspieler, Nürnberger Basketballhelden aus vergangenen Tagen und ein Duell, in dem es um "alles oder nichts" geht. Die zweite Mannschaft des Nürnberger Basketball Clubs (NBC) kann am Sonntag beim TV 1877 Lauf in die Bayernliga aufsteigen.

Nico Dilukila (li.) will mit der zweiten Mannschaft des Nürnberger Basketball Clubs den Aufstieg in die Bayernliga schaffen. © Eduard Weigert



Nico Dilukila (li.) will mit der zweiten Mannschaft des Nürnberger Basketball Clubs den Aufstieg in die Bayernliga schaffen. Foto: Eduard Weigert



Wenn sich Ralph Junge, der Cheftrainer der Nürnberg Falcons, fast täglich über die Entwicklung einer Bezirksoberligamannschaft informiert, dann darf man schon mal stutzig werden. Schließlich liegen gleich vier Ligen Unterschied zwischen der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands und der Bezirksoberliga Mittelfranken, in der die zweite Mannschaft des Nürnberger Basketball Club am Sonntag (Sporthalle "Am Haberloh", 18.30 Uhr) beim TV 1877 Lauf den Aufstieg in die Bayernliga perfekt machen will.

Warum Junge ein solches Interesse an dieser Mannschaft hat, liegt daran, dass die vielen jungen Talente, die der NBC momentan hervorbringt, hier ihre ersten Erfahrungen im Herrenbereich machen dürfen. Bestehend aus Jugend- und Nachwuchsbundesligaspielern, sowie den Jungprofis Manuel Feuerpfeil, Ben Gahlert und Matthew Meredith, die allesamt schon zum Zweitligakader der Nürnberg Falcons gehören, ist dies die mit Abstand jüngste Mannschaft der Liga.

Der Aufstieg wäre der nächste Schritt, um die Jugendförderung am Basketballstandort Nürnberg voranzutreiben. "Eine noch bessere Plattform" wolle man den zahlreichen Talenten in Mittelfranken bieten, erklärt Cheftrainer Nico Dilukila und fügt hinzu, "dass es aktuell eine große Reichweite an Spielern gibt, deren Potenzial wir aktuell gar nicht voll ausschöpfen können." Dilukila, vergangene Woche 30 Jahre alt geworden, spielte früher selbst als Profi, unter anderem auch für die Zweitliga-Mannschaft des Nürnberger Basketball Clubs. Jetzt will er zusammen mit Trainer-Kollege Rafael Zagorski den Aufstieg in die Bayernliga möglich machen.

Geballte Erfahrung

Für dieses Vorhaben hat Dilukila einen ebenfalls alten Bekannten aus der Nürnberger Basketballszene mit ins Boot geholt: Juan Reile war bis zur Beendigung seiner Profi-Laufbahn im Sommer 2014 der Publikumsliebling in der Halle am Berliner Platz und beeindruckte die Fans immer wieder mit spektakulären Flugeinlagen. Seinen Platz bei den Profis hat inzwischen Sebastian Schröder inne, alle drei (Reile, Dilukila und Schröder) kennen sich seit der U 16, als sie für die damaligen Franken Hexer auf Korbjagd gingen.

Dieses Dreigestirn könnte am Sonntag nach langer Zeit in einer Basketballhalle wieder vereint sein, wenn auch in drei unterschiedlichen Funktionen: Dilukila an der Seitenlinie, Reile auf dem Feld und Schröder möglicherweise in den Reihen der "Noris Blockers", die sich ebenfalls für die Partie angekündigt haben.

Geballte Erfahrung, die die jüngste Mannschaft der Liga im letzten und alles entscheidenden Spiel der Saison durchaus gebrauchen kann. Denn die Ausgangslage könnte spannender nicht sein: Lauf liegt mit einer Niederlage mehr hinter Nürnberg auf dem zweiten Rang, stellt mit dem Amerikaner Andrew Cummings den zweitbesten Scorer der Liga (31.6 Punkte pro Partie) und genießt am Sonntag den Heimvorteil vor eigenem Publikum. Das Hinspiel im Dezember gestaltete sich denkbar knapp, als der NBC mit 77:75 als Sieger vom Parkett ging. Einen ähnlichen Verlauf darf man wohl auch am Sonntag erwarten.

Tarik Vahle