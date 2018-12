Derby im Handball: Stadeln empfängt den Club

Die Stadelner Handballdamen streben den dritten Heimsieg an - vor 37 Minuten

FÜRTH - Auf die Frauen des MTV Stadeln wartet am Samstag (15.45 Uhr, Hans-Sachs-Straße 30, Fürth) in der Handball-Bayernliga ein richtungsweisendes Spiel. Ausgerechnet im Derby gegen den 1. FC Nürnberg steht die Mannschaft von Trainer Stefan Grimm bereits ein wenig unter Druck.









Nach dem Aufstieg in die Bayernliga sorgte der MTV direkt zu Saisonbeginn für Furore, zwei der ersten vier Spiele gewann das Grimm-Team. Seitdem holte Stadeln allerdings nur noch drei weitere Zähler, der zwölfte und damit vorletzte Tabellenplatz ist die harte Realität.

Ein Blick aufs Tableau zeigt aber auch, dass der Fünfte HaSpo Bayreuth nur vier Zähler mehr auf dem Konto hat. Coach Stefan Grimm stellt diesbezüglich klar: "Das mag jetzt verwunderlich klingen, aber bis auf eine unnötige Auswärtsniederlage im Fichtelgebirge (19:25, d. Red.) sind wir tatsächlich auf Kurs."

Wegen des "enormen Leistungssprungs" zwischen Landesliga und Bayernliga sei ihm und seiner Mannschaft sehr wohl bewusst gewesen, dass es nicht mehr reihenweise Siege geben werde. "Wir arbeiten daran, alle Stellschrauben so einzustellen, dass wir uns kontinuierlich über die Saison hinweg entwickeln", sagt Grimm vor dem Derby am Samstag.

Unabhängig von der Tabellensituation sieht Stadelns Trainer sein Team auf dem richtigen Weg: "Wir generieren mehr einfache Tore über die erste Welle und vom Siebenmeterpunkt. Dazu haben wir mittlerweile für jedes gegnerische Abwehrsystem passende Auslösehandlungen entwickelt und diese bereits erfolgreich eingesetzt." Die nötige Portion Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Liga holte sich der MTV Ende November im Pokal.

Mit den Siegen gegen die Liga-Konkurrenten aus Haunstetten (32:25) und Erlangen (26:25) zog Stadeln ins bayerische Final Four ein und kämpft nun um ein Ticket für den DHB-Pokal. Mit den Bayernligisten Dachau und Mintraching/Neutraubling sowie Bezirksoberligist Altötting warten schwere Brocken, doch Grimm ist sich sicher: "Da geht schon was!"

"Der Teufel im Detail"

Seinen Optimismus hat sich der 36-Jährige behalten, speziell die Niederlagen in der Fremde hätten nicht die ganz große Aussagekraft: "Auch hier liegt der Teufel im Detail. Sieben der zwölf Hinrundenspiele waren auswärts – fünf davon wurden mit Harz bestritten. Da waren wir vom Start weg im Nachteil, auch weil die Stadt Fürth keine Freigabe erteilt hat, mit Harz trainieren zu dürfen."

Umso mehr freut sich Grimm auf die Rückspiele, in denen die Konkurrenz auf das Haftmittel verzichten muss. "Platz zehn ist realistisch, mit Glück ist auch Platz neun drin", so seine Prognose.

Das größte Problem bleibt die Defensivarbeit. Der MTV stellt mit 306 Gegentoren die aktuell zweitschwächste Abwehr der Liga. "Wir müssen in der Abwehr noch aggressiver zu Werke gehen und die Gegenspielerinnen früher festmachen. Wir müssen es schaffen, den Angriff vor Aufgaben zu stellen und nicht nur zu reagieren. Das ist auch eine der Baustellen, die wir in der Winterpause angehen werden", analysiert Grimm.

Gleichzeitig ist er aber vom variablen Angriffsspiel seiner Mannschaft durchaus angetan. Dieses soll auch im Derby am Samstag zum Prunkstück werden. Der FCN hat in dieser Spielzeit nur einen Zähler mehr gesammelt und liegt mit 8:14 Punkten auf Rang zehn.

Auf die Frage, was ihn denn angesichts des Prestigeduells optimistisch stimme, antwortet Grimm: "Das, was ich im Training sehe, die gute Stimmung in der Mannschaft und die tolle Unterstützung der Fans." Das wichtige Auswärtsspiel bei Schlusslicht Ingolstadt (36:26) Anfang Dezember hätten die MTV-Anhänger in ein "echtes Heimspiel für uns verwandelt".

Das nötige Personal für den angestrebten dritten Heimsieg der Stadelnerinnen steht bereit. Nur Anna Ebersberger laboriert weiter an einer Knieverletzung. Christina Knab ist derweil seit zwei Spielen zurück, bei ihr will Grimm die Belastung "langsam hochfahren". Fehlt nur noch die Bescherung im letzten Spiel vor Weihnachten.

MAXIMILIAN SCHMIDT