Derby-Neuland: Würzburg kommt freitags zum Club

Spieltage 8 bis 14 terminiert - FCN zweimal montags gefordert - vor 1 Stunde

FRANKFURT/MAIN - Das große Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth war bereits terminiert, nun hat die Deutsche Fußball-Liga das zweite Franken-Duell angesetzt. Die Würzburger Kickers treten in Nürnberg unter Flutlicht an. Abendunterhaltung gibt es bis zum Dezember auch auswärts - allerdings zweimal montags.

Bernd Hollerbach und Alois Schwartz sehen sich im November zum "kleinen" Derby in Nürnberg. Foto: dpa/Sportfoto Zink



Freitag, 18. November. Diesen Tag können sich alle Club-Fans rot im Kalender anstreichen, denn dann reisen die Würzburger Kickers in die Noris, um zum kleinen Frnakenderby mit dem 1. FC Nürnberg anzutreten. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Auch die weiteren Spieltage bis zum Dezember hat die Deutsche Fußball-Liga terminiert. Drei Heimspiele, darunter das Spiel gegen den FWK, stehen für den 1. FC Nürnberg an. Zunächst empfangen die Profis um Kapitän Miso Brecko am Sonntag, 30 Oktober, Union Berlin im heimischen Stadion, ehe der Karlsruher SC am 14. Oktober als Gegner im Wildparkstadion wartet. Auch an einem Sonntag geht es gegen den Aufstiegskonkurrenten Hannover 96. Wiederum in Nürnberg sollen am 23. Oktober gegen den Absteiger Punkte eingefahren werden.

Auf drei Auswärtsfahrten müssen sich alle Fans Ende Oktober und im November einstellen. In den hohen Norden zu St. Pauli (31. Oktober) und zum VfB Stuttgart (28.11.) geht es zudem auch noch an einem Montag und auch in den Osten, zu Erzgebirge Aue, müssen die Fans für ein Freitagsspiel (18. November) einen Arbeitstag opfern. Zwischendrin wird das neue Derby gegen die Würzburger Kickers in der Noris gespielt.

Würzburg zweimal gegen 1860

Bei den Würzburger Kickers sieht es ein wenig entspannter aus. Die Mannen um Bernd Hollerbach müssen viermal freitags, zweimal sonntags und nur ein einziges Mal an einem Montag ran. Und auch die Abwechslung zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist regelmäßiger. Die Generalprobe zum DFB-Pokal steigt am 2. Oktober am Dallenberg. Beide Male wird 1860 München als Gegner antreten. Zwei Wochen später wartet Arminia Bielefeld auf der Alm auf den FWK.

Wiederum an einem Freitag (21. Oktober) reist der Karlsruher SC nach Würzburg, ehe zum Oktoberende die Kickers bei Absteiger Hannover 96 zu Gast sind. In den November starten die Würzburger zu Hause gegen den FC St. Pauli am Montag, 7. November. Danach steht das Derby gegen den 1. FC Nürnberg an. Am 25. November kommt Erzgebirge Aue an den Dallenberg.

Die Pokaltermine setzt der Deutsche Fußball-Bund in der kommenden Woche an. Nürnberg trifft in der zweiten Runde auf den FC Schalke 04. Die Würzburger Kickers treten gegen 1860 München an.

se