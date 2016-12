Derby reloaded: Bamberg trifft Bayreuth im Pokal wieder

Nach dem Istanbul-Sieg gibt's Planungssicherheit im Cup-Wettbewerb - vor 2 Stunden

BAMBERG - Das hatten wir doch gerade erst: In der Bundesliga gefiel das Oberfrankenderby zwischen Brose Bamberg und Bayreuth unlängst bereits mit erhöhtem Unterhaltungswert. Die Schlussphase in der Wagnerstadt trug schlichtweg den Titel “Basketball-Wahnsinn“. Im Pokal kommt es zum baldigen und gewohnt prestigeträchtigen Wiedersehen der Rivalen.

Bayreuth gegen Bamberg - da war doch was! Das denken sich bestimmt auch Andreas Trinchieri und Daniel Theis. © Sportfoto Zink / HMI



Die Mannschaft - gemeint war die Bamberger - habe auf der Rückfahrt aus der Abdi-Ikpeci-Arena der Pokalqualifikationsrunde verfolgt, So blinkte am späten Freitagabend von der Website des deutschen Meisters. Wie sie das Trinchieri-Team das Los aufgenommen hat, stand da nicht. Als totaler Stimmungskiller dürfte die schicksalshafte Zuteilung Cup-Wettbewerb nicht gewirkt haben. Schließlich hatten die Domstädter in Istanbul, wo Bamberg in letzter Zeit öfters zu Gast, kurz davor gegen Galatasaray beeindruckend gespielt und hochverdient mit 90:75 gewonnen.

Ein bisschen zum Nachdenken dürfte das Pokal-Los die Brose-Boys allerdings schon gebracht haben. Schließlich waren sich Bamberger und Bayeuther erst am letzten Bundesliga-Spieltag in der Bezirkshauptstadt begegnet. In einem Oberfrankenderby, das alles andere war als eine normale Angelegenheit. In einem vielmehr vogelwilden Lokalvergleich hätten sowohl Bamberg als auch Bayreuth das Spiel in der regulären Spielzeit entscheiden können. Die leidenschaftlich marschierende medi-Mannschaft war in eigener Halle näher dran, verpasste es aber in Person des Nürnbergers Bastian Doreth kurz vor Ablauf der Uhr beide Male von der Freiwurflinie zu treffen.

So ging es in die Verlängerung, in welcher der Favorit mit 92:88 die Oberhand behielt. Feststeht: Bamberg wird auf jeden Fall gewarnt sein, wenn es in der raschen Neuauflage des prestige- und gechichtsträchtigen Oberfranken-Duells am Wochenende 20./21. Januar erneut in Bayreuth gegen das Überraschungteam der Bundesliga zur Sache geht.

apö