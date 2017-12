Personalprobleme und eine schwache Vorstellung in Wolfsburg. Bei den Thomas Sabo Ice Tigers hing man zuletzt ein wenig durch, doch das soll sich gegen die Kölner Haie ändern. NZ-Sportredakteur Florian Jennemann mit den Infos vor der prestigeträchtigen Partie in der Domstadt.

Die famose Heimserie der SpVgg Greuther Fürth geht weiter: Mit dem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim gewann das Kleeblatt nun schon das vierte Spiel im Ronhof in Folge. Vor der Partie war allerdings erstmal Schnee räumen angesagt, bevor Fürth mit den Heidenheimern einen direkten Konkurrenten aus dem Weg räumte.

Was für ein wichtiger Heimsieg für die SpVgg Greuther Fürth. Mit 1:0 besiegte die Mannschaft von Damir Buric den 1. FC Heidenheim und sammelt drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. Jetzt sind Sie an der Reihe: Bewerten Sie die Spieler mit Schulnoten von 1 bis 6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Montag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker".