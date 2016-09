Deutsche Basketballer wollen sich gegen die Niederlande steigern

DBB-Korbjäger können heute einen großen Schritt in Richtung EM 2017 machen - vor 38 Minuten

OBERHAUSEN - Schön war es wahrlich nicht, was die deutschen Basketballer in Österreich auf das Parkett brachten. Doch am Ende fanden sie einen Weg, die Partie zu gewinnen. Gegen die Niederlande soll der nächste Erfolg her - und eine deutliche Leistungssteigerung.

Bundestrainer Chris Fleming, vierfacher Meister mit Brose Bamberg, muss auf viele Hochkaräter verzichten. © dpa



Mit etwas Abstand ist auch bei Bundestrainer Chris Fleming die Enttäuschung über die trotz des Sieges schwache Leistung seines Teams in Österreich verflogen. "Wir haben gelernt, irgendwie zu gewinnen. Das ist für diese Generation ganz wichtig", sagte der Coach der deutschen Basketball-Nationalmannschaft im Rückblick auf den 61:59-Zittersieg in Österreich. Mit einem weiteren Erfolg am Mittwoch (19.30 Uhr) in Oberhausen gegen die Niederlande kann die DBB-Auswahl nun schon einen Riesenschritt in Richtung EM 2017 machen, "und das ist alles, worauf es ankommt", wie Fleming noch einmal deutlich machte.

Mit zwei Siegen aus zwei Partien liegt das deutsche Team auch ohne den zurückgetretenen Dirk Nowitzki und den pausierenden Dennis Schröder auf Kurs. "Man lernt aus diesen Spielen, da muss man sich nicht schämen", sagte Fleming in einem Interview der WAZ.

Mal wieder ein Übergangsjahr

Lernen und Erfahrungen sammeln - genau darum geht es in diesem Jahr für die deutschen Korbjäger. Schließlich muss Fleming erneut auf viele Spieler verzichten, die mit Blick auf das große Ziel Olympia 2020 in Tokio fest eingeplant sind. Maik Zirbes, Maxi Kleber, Anton Gavel, Heiko Schaffartzik, Per Günther - sie alle sind zusammen mit Schröder das neue Gerüst des Nationalteams.

Doch da sie in der EM-Qualifikation aus den verschiedensten Gründen nicht zur Verfügung stehen, erlebt der Deutsche Basketball Bund erneut ein Art Übergangssommer. Wie schon vor zwei Jahren, als es in der Qualifikation zur EM 2015 ebenfalls nur darum ging, sich das Ticket für das kontinentale Kräftemessen zu sichern.

Eine Steigerung ist Pflicht

Und auch wenn es am vergangenen Samstag in Österreich drei Viertel lang nun wahrlich nicht schön anzusehen war, was die DBB-Equipe zusammenspielte, ist Fleming mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. "Wir haben gute Jungs, es mangelt uns nicht an Persönlichkeiten", sagte der langjährige Coach des Bamberger Serienmeisters. Mit dabei ist auch Bastian Doreth, in Nürnberg geboren und ausgebildet. "Die besten Jahre für diese Generation kommen erst noch, aber im Moment zählt für uns nur die erfolgreiche Qualifikation zur EuroBasket 2017."

Ein Erfolg gegen die mit einem Sieg und einer Niederlage gestarteten Niederländer würde Deutschland diesem Ziel schon einen großen Schritt näher bringen. Doch wie schon vor der Partie in Österreich warnt Fleming davor, den Gegner zu unterschätzen.

"Die Niederländer sind sehr athletisch, besonders auf den Außenpositionen. Da wird einiges auf uns zukommen", sagte er, gab aber auch unumwunden zu: "Unser Anspruch ist es, das Spiel zu gewinnen." Und zwar mit einer besseren Vorstellung als in Österreich.

dpa