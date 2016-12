Deutsche Biathleten nach Sieg auf Schalke zuversichtlich

Simon Schempp und Vanessa Hinz holen sich den Sieg - vor 1 Stunde

GELSENKIRCHEN - Mit den deutschen Biathleten wird in diesem Winter weiter zu rechnen sein. Simon Schempp beweist mit dem Sieg auf Schalke aufsteigende Form. Auch Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand und Erik Lesser sammeln vor den kommenden Weltcups weiter Selbstvertrauen.

Prost! Auf Schalke setzten sich die deutschen Biathleten Simon Schempp (2. v. l.) und Vanessa Hinz (2. v. r.) gegen die Konkurrenz durch. © dpa



Prost! Auf Schalke setzten sich die deutschen Biathleten Simon Schempp (2. v. l.) und Vanessa Hinz (2. v. r.) gegen die Konkurrenz durch. Foto: dpa



Simon Schempp fühlt sich gut eingestimmt auf die bevorstehenden Weltcup-Auseinandersetzungen mit dem Ausnahme-Biathleten Martin Fourcade. "Ich freue mich auf die anstehenden Wochen, es wird heiß hergehen", sagte Schempp. Dank seines Sieges beim Schalke-Biathlon an der Seite von Vanessa Hinz (Schliersee) sammelte der Uhinger in Abwesenheit von Fourcade viel Selbstvertrauen.

Die ansteigende Form soll bei den Heim-Weltcups in Oberhof (5. bis 8. Januar) und Ruhpolding (11. bis 15. Januar) unter Beweis gestellt werden. Für Erik Lesser und Franziska Hildebrand, die hinter Schempp und Hinz den zweiten Platz in der Mixed-Konkurrenz belegten, war der Auftritt in Gelsenkirchen ebenfalls ein positives Signal. "Wir sind gut drauf und können mit viel Selbstbewusstsein in das nächste Jahr gehen", erklärte Hildebrand zuversichtlich.

Dominator Fourcade nicht dabei

Dass die Weltcup-Führenden Laura Dahlmeier aus Partenkirchen und der Franzose Fourcade auf Schalke nicht in die Loipe gingen, schmälerte die Freude der deutschen Sieger nicht. "Ich habe Fourcade wahnsinnig vermisst", konstatierte Schempp mit einem Grinsen. Fourcade hatte sieben der acht bisherigen Weltcup-Rennen gewonnen und die Konkurrenz dabei teilweise deklassiert.

"Er ist sicherlich eine Bereicherung für jedes Event, aber es hat diesmal nicht in seinen Terminkalender gepasst", erklärte Schempp. Der Vorjahressieger aus Frankreich hatte den mit 156.000 Euro dotierten Schalke-Biathlon, bei dem keine Weltcuppunkte vergeben werden, aus privaten Gründen abgesagt.

Dahlmeier verzichtete in Vorbereitung des nächsten Saisonabschnitts ebenfalls auf einen Auftritt im Ruhrgebiet. "Es war trotzdem eine starke Konkurrenz am Start. Bei einem Biathlon kann viel passieren, oft entscheidet die Tagesform", meinte Hildebrand.

"Das war schon grandios"

In der Arena des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hatte es bei der 15. Auflage des Events vor offiziell 41.997 Zuschauern am Mittwochabend erstmals die Plätze eins und zwei für deutsche Teams gegeben. "Das war schon grandios. Für uns Deutsche war es richtig toller Abend", meinte Schempp.

Er bezeichnete den Schalke-Biathlon als optimale Vorbereitung für die Heimrennen in Oberhof und Ruhpolding: "Die gigantische Atmosphäre auf Schalke ist sehr hilfreich und eine gute Einstimmung." Der Fünfte der Weltcup-Gesamtwertung beteuerte, dass er nach seinem zweiten Platz beim Weltcup vor Weihnachten im tschechischen Nove Mesto wegen Schneemangels nur wenig habe trainieren können. Schempp: "Es tat aber gut, mal für ein paar Tage den Kopf frei zu bekommen."

dpa