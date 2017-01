Deutschlands Handballer vor WM-Generalprobe

KASSEL - Im abschließenden Test können sich Deutschlands Handballer letztmalig für die WM empfehlen. Bis zu zwei Spieler kann Bundestrainer Dagur Sigurdsson noch nachnominieren.

Für Bundestrainer Dagur Sigurdsson wird es das letzte Turnier als DHB-Coach. © dpa



Der abschließende WM-Test gegen Österreich wird für einige der deutschen Handballer zur finalen Chance. Am Montagabend (19.00 Uhr/Sky Sport News HD) können sie sich in Kassel Bundestrainer Dagur Sigurdsson ein letztes Mal empfehlen. Am Mittwoch reist das Team dann mit dem Bus nach Frankreich.

Der gesamte WM-Kader umfasst übrigens 28 Akteure. Sollte sich während der WM einer der 16 Spieler verletzen, kann Sigurdsson aus diesem Pool unter gewissen Voraussetzungen nachnominieren. Sigurdsson wird sich gegen Österreich vor allem das Zusammenspiel im Angriff anschauen, das im ersten Test gegen Rumänien nicht immer ideal lief. "Es wird auch besser. Das ist eine Zeitfrage", sagt er selbstbewusst. Außerdem hat er im Trainingslager in Kamen-Kaiserau mit seinem Team zuletzt die Abwehrarbeit verfeinert.

