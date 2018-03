DFB-Elf gegen Brasilien: Erinnerung an einen historischen Sieg

So feierte Nürnberg, Deutschland und das Ausland das 7:1 im WM-Halbfinale - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Dienstagabend trifft die deutsche Nationalmannschaft wieder auf Brasilien - diesmal in einem Testspiel. Die Erinnerungen an das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Fußball-Großmächten hat man aber nur auf deutscher Seite positiv in Erinnerung. Grund genug, nostalgisch zu werden und auf diesen einen verrückten Abend in Belo Horizonte zurückzublicken.

Bilderstrecke zum Thema Presse: Brasilien verprügelt, Deutschland läuft auf dem Wasser Mit einer bärenstarken Leistung hat das deutsche Team Gastgeber Brasilien mit 7:1 deklassiert und den Sprung ins WM-Finale geschafft. Der vierte WM-Titel für Deutschland ist zum Greifen nah. Die internationale Presse feiert die DFB-Auswahl.



ama