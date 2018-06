DFB-Elf gegen Südkorea: Sauerkraut, Weihwasser, Heroin

Deutschlands wenige Begegnungen mit Südkorea schrieben spezielle Geschichten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Nachmittag um alles: Zieht das Team von Joachim Löw noch ins WM-Achtelfinale ein oder scheidet Deutschland erstmals in der Vorrunde aus? Ein Blick in die Geschichte beider Teams zeigt: Es könnte hochinteressant werden.

Wenn nichts mehr ging, ging Ballack: Bei der WM 2002 warf die DFB-Elf die Südkoreaner raus - damals im Halbfinale. © Bernd Weißbrod/dpa



Wenn nichts mehr ging, ging Ballack: Bei der WM 2002 warf die DFB-Elf die Südkoreaner raus - damals im Halbfinale. Foto: Bernd Weißbrod/dpa



"Holt Sauerkraut und Schnitzel", titelte der Guardian in London, wieder einmal hatten die Deutschen am größten Tisch Platz genommen – und mit einer Kraut-und-Rüben-Mannschaft, die zwei Jahre zuvor achtkantig aus dem Europaturnier geflogen war, erstaunlicherweise das WM-Finale erreicht. Am 25. Juni 2002 in Seoul endete damit auch das Fußball-Märchen der Gastgeber; Südkorea, völlig überraschend in dieses Halbfinale eingezogen, unterlag Deutschland mit 0:1, seither sind sich beide Mannschaften nicht mehr begegnet - ehe es jetzt, am Mittwoch in Kasan, zum Wiedersehen kommt.

Erneut steht viel auf dem Spiel, beide brauchen – jenseits aller Rechenspiele – dringend einen Sieg, um das WM-Achtelfinale zu erreichen. Für Korea wäre es schon das höchste der Gefühle, vor dieser bereits neunten WM-Teilnahme hatte man den Koreanern auch zuhause wenig zugetraut. Erst zweimal schaffte es Korea über die Gruppenphase hinaus, 2010 bedeutete eine Achtelfinal-Niederlage gegen Uruguay das Aus, nur beim Heim-Turnier 2002 reiften ganz große Träume - bis diese Deutschen kamen.

Kahn wie King Kong

"Wir haben einfach zu viel Respekt gehabt", erklärte Koreas niederländischer Nationaltrainer Guus Hiddink damals nach dem 0:1, während der deutsche Verteidiger Christoph Metzelder ein wenig staunte, "wir haben ja", überlegte er, "sogar gut Fußball gespielt". Das stimmte in diesem Fall, war bei der asiatischen WM aber die Ausnahme, das deutsche Erfolgsrezept war ansonsten simpel. Hinten stand mit Oliver Kahn ein Torwart, den Japaner und Koreaner wie King Kong bestaunten, und wenn nichts mehr ging, ging Michael Ballack.

Ballack schrieb die Geschichte auch dieses Spiels, sein Treffer entschied es - in einem Moment, in dem er schon wusste, dass er im Finale trotzdem nicht dabei sein würde. "Ein Opfer für die Mannschaft" nannte Teamchef Rudi Völler Ballacks taktisches Foul am aussichtsreich positionierten Lee Chun-Soo, für das er die Gelbe Karte sah - von Urs Meier, jener arg lauten Schweizer Ex-Pfeife, die derzeit wieder als Fernseh-Nervensäge allabendlich durchs ZDF geistert.

Weil es die zweite für Ballack war, fehlte er im Endspiel gegen Brasilien, das Deutschland ebenso verlor wie Südkorea das kleine Finale gegen die überraschend erfolgreichen Türken. Platz vier für das Team des in Südkorea beinahe gottgleich verehrten Trainers Hiddink nährt allerdings bis heute Fußball-Mythen; die unterschätzte Mannschaft, deren Lauffreude und Kampfkraft legendär wurde, profitierte auch von einigen bemerkenswerten Schiedsrichter-Entscheidungen.

Die Sensation von 1966

Im Achtelfinale gegen die Italiener, deren Trainer Giovanni Trapattoni den Fußballrasen sicherheitshalber mit Weihwasser besprenkelt hatte (das ihm seine Schwester, eine Nonne, immer mitgab), brachte es Byron Moreno aus Ekuador vorübergehend zu Weltruhm, weil er den Italienern gleich zwei reguläre Tore aberkannte und zu allem Überfluss noch Francesco Totti ohne erkennbaren Grund vom Platz schickte. Korea gewann 2:1 nach Verlängerung, Italien fühlte sich an ein Trauma erinnert.

"Again 1966" titelten Zeitungen in Korea, Reminiszenz an die schmerzlichste Stunde der Azzurri - an das 0:1 gegen den Fußballzwerg Nordkorea bei der WM 1966 in England. Das einzige Tor bei diesem Wunder von Middlesbrough glückte dem Zahnarzt Pak Doo-Ik; "der Zerfall des Römischen Reichs war nichts gegen diesen Untergang der Nationalmannschaft", erklärte zu Hause Italiens Weltmeistertrainer Vittorio Pozzo. Erstmals hatte die staunende Welt koreanischen Fußball gesehen, die namenlosen Kicker aus dem Reich von Kim Il-Sung schafften es bis ins Viertelfinale - und unterlagen Eusebios Portugiesen nach einer 3:0-Führung mit 3:5; Gerüchte, die Asiaten würden – weil es ja niemandem auffiele - zur Halbzeit immer die komplette Mannschaft austauschen, verstummten damit immerhin. Pak Doo-Ik war Jahrzehnte später Hauptdarsteller einer TV-Doku ("Das Spiel ihres Lebens") und beschwor die Korea einende Liebe zum Fußball: Ganz Nordkorea, sagte er, habe bei der WM 2002 dem Süden die Daumen gedrückt, natürlich besonders gegen Italien.

Dort war die Empörung auch 2002 episch, galt aber dem Schiedsrichter. In Santa Teresa di Riva auf Sizilien beschloss der Stadtrat, die öffentlichen Pissoirs mit Morenos Konterfei zu zieren; Moreno, in Lateinamerika bekannt als Skandalnudel (in seiner Unterhose entdeckten US-Zollbeamte am New Yorker Flughafen einmal sechs Kilo Heroin), wies jeden Verdacht empört zurück: "Italiener sprechen nur über Korruption, weil sie es gewohnt sind, sie zu praktizieren." Im Viertelfinale gegen Spanien wiederholte sich das Spiel, der schiedsrichternde Ägypter Gamal Ghandou verweigerte zwei Toren der Spanier die Anerkennung, Südkorea gewann im Elfmeterschießen. "Jeder sieht, dass Koreas Gegner kein Glück mit den Schiedsrichtern haben", sagte Spaniens Trainer José Antonio Camacho, lobte aber die Einsatzfreude dieses "wilden Rudels junger Hunde", wie Guus Hiddink seine Auswahl nannte. "Unglaublich" fand auch Italiens Künstler Alessandro del Piero diesen nimmermüden Eifer und fragte: "Was geben die denen zum Essen?"

Effenbergs Finger

Mit dieser Zähigkeit hatten die Deutschen schon acht Jahre zuvor Bekanntschaft gemacht, bei der WM 1994 in den USA traf der von Berti Vogts trainierte Titelverteidiger im letzten Gruppenspiel auf Südkorea. "Wie die toten Fliegen" lägen die Deutschen in der Kabine, erklärte hinterher Fifa-Pressechef Guido Tognoni deutschen Journalisten, die vergeblich auf die Fußballer warteten. In der Mittagshitze von Dallas hatte Deutschland mit 3:0 geführt, nach der Pause aber viel Mühe, einen 3:2-Sieg gerade noch ins Ziel zu retten.

Eine Niederlage hätte das WM-Aus bedeutet, das dann im Viertelfinale gegen Bulgarien erfolgte - ohne Stefan Effenberg, der sich schon beim 3:2 über Südkorea einer Geste bediente, die die eigene Ruhmvermehrung beschleunigte, wenn auch ungünstig. Der gestreckte Mittelfinger, den er pfeifenden Anhängern zeigte, bescherte ihm die vorzeitige Heimreise, heute gibt Effenberg den gerade etwas kriselnden Nachfolgern trotzdem multimedial gute Ratschläge.

3:2 und 1:0, das waren die bisherigen WM-Resultate gegen Südkorea, hinzu kommt ein 3:1 aus einem im Winter 2004 in Busan ausgetragenen Freundschaftsspiel. Einen Sieg mit zwei Toren Differenz braucht es am Mittwoch, um ganz sicher zu gehen. Klappt es nicht mit dem Achtelfinale, wird Effenberg bestimmt verraten, was alles anders werden muss.

Hans Böller