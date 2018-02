DFB-Pokal: Burgstaller schießt Schalke ins Halbfinale

Eintracht Frankfurt setzt sich klar mit 3:0 gegen Mainz durch - vor 2 Stunden

FRANKFURT - Nachdem Bayern München und Bayer Leverkusen bereits gestern ihr Ticket für das Halbfinale im DFB-Pokal eingelöst haben, setzte sich Frankfurt im Rhein-Main-Duell klar gegen Mainz durch. Zum Abschluss des Viertelfinales besiegte Schalke den VfL Wolfsburg durch den Treffer eines Ex-Nürnbergers.

Schoss Schalke ins Halbfinale: Der Ex-Nürnberger Guido Burgstaller. © Ina Fassbender/dpa



FC Schalke 04 - VfL Wolsburg 1:0 (1:0)

Der FC Schalke 04 hat als letzte Mannschaft das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Gegen den VfL Wolfsburg gewann das Team von Trainer Domenico Tedesco am Mittwochabend mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages für die Gastgeber vor 50.642 Zuschauern in der nicht ausverkauften Veltins-Arena erzielte der Österreicher Guido Burgstaller in der 10. Minute.

Die beste Chance für Wolfsburg hatte Yunus Malli (24.), der die Unterkante der Querlatte traf. Der fünfmalige Pokalsieger erreichte damit zum 17. Mal die Runde der letzten Vier. Wolfsburg blieb auch im dritten Anlauf im DFB-Pokal gegen die Knappen ohne Sieg.

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 3:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt ist durch einen souveränen Sieg gegen Mainz 05 erneut in das Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Das Team von Trainer Niko Kovac besiegte am Mittwochabend im Viertelfinale ohne Probleme im Rhein-Main-Derby die Gäste mit 3:0 (1:0).

Vor der Pause traf für den hessischen Fußball-Bundesligisten Ante Rebic (17. Minute). Ein Eigentor von Alexander Hack (53.) sorgte vor 48.200 Zuschauern schon für klare Verhältnisse, bevor Omar Mascarell das 3:0 erzielte (62.). Der Mainzer Profi Danny Latza sah in der Schlussphase nach einem Foulspiel die Rote Karte (82.). Frankfurt hatte vor einem Jahr das Pokalfinale erreicht und dort gegen Borussia Dortmund verloren.

Bereits am Dienstagabend hatte sich Bayer Leverkusen trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand mit 4:2 n.V. gegen Werder Bremen durchgesetzt, zudem hatte der FC Bayern beim 6:0-Auswärtssieg keine Mühe mit Drittligist Paderborn.