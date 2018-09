DFB-Team: Füllkrug will irgendwann die Lücke füllen

HANNOVER - In Nürnberg ließen seine 14 Tore den Club einst schon ans Tor zur Erstklassigkeit klopfen. Seit dem Sommer 2016 ist Niclas Füllkrug in Hannover und hofft nach einer grandiosen Vorsaison weiter auf eine Berufung in die deutsche Nationalmannschaft.

Es fehlt wahrscheinlich nicht viel: Ein demütig auftretender Niclas Füllkrug gibt in Sachen Nationalmannschaft nicht auf. © dpa / Swen Pförtner



Bundestrainer Joachim Löw hat den Ex-Nürnberger beim Neuaufbau des Teams nach der enttäuschenden Fußball-WM bislang noch nicht berücksichtigt. Ruterziehen lässt sich "Lücke", wie ihn Freunde und Kollegen nennen, davon nicht. "Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn das passiert wäre. Aber ich hatte keine Ansprüche, und ich habe auch weiterhin keine Ansprüche zu sagen: Ich muss doch dabei sein“, sagte der 25-Jährige in einem Sportbuzzer-Interview. "Mal schauen, wie es weitergeht. Ich versuche, weiter alles zu geben, um irgendwann dieses Ziel zu erreichen."

Füllkrug schoss in der vergangenen Saison 14 Bundesliga-Tore für Hannover und machte sich damit auch für andere Vereine interessant. So soll Gladbach im Sommer 17 Millionen Euro für den früheren Club-Angreifer geboten haben. Doch 96 - in erster Linie Vereinsboss Martin Kind - blieb hart, sodass auch der FCN von einem Transfer nicht finanziell partizipieren konnte. Füllkrug selbst bezeichnet sich als extrem ehrgeizig. „Ich zähle auch meine Tore im Training, ich bin halt nun mal ein Stürmer. Das gehört dazu, da bin ich einfach torgeil“, sagte der Angreifer.

