DFB zieht Drittligistem VfR Aalen neun Punkte ab

Grund dafür sei ein Antrag auf Insolvenz - vor 24 Minuten

AALEN - Der finanziell strauchelnde Drittligist VfR Aalen bekommt vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) wie erwartet neun Punkte abgezogen.

Grund sei der Antrag auf Insolvenz, den der VfR vor drei Wochen gestellt habe, teilte der DFB am Freitagabend mit. Das schreibe die Spielordnung des DFB so vor. Durch die Entscheidung rutscht Aalen in der 3. Liga mit nun 26 Zählern vom 10. auf den vorletzten Platz ab und hat zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Der VfR kann innerhalb von einer Woche Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Der Club hatte den Insolvenzantrag aufgrund von Schulden-Altlasten gestellt.

dpa