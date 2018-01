Die Bamberg-Seuche: Trinchieri schultert's nicht mehr

Bei den Oberfranken fällt nun auch der Trainer aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstagabend (20.05 Uhr) versuchen Bambergs Basketballer in Tel Aviv in der Euroleague wieder zurück in die Spur zu finden - und das ohne ihren Chefcoach. Anschließend müssen sie eine noch größere Aufgabe bewältigen.

Muss unters Messer: Andrea Trinchieri wird an der Seitenlinie bis auf Weiteres keine Bamberger Forderungen mehr stellen. © Sportfoto Zink / HMI



Darf man der Internetseite von Brose Bamberg glauben, ist Basketball für Ilias Kantzouris das "halbe Leben", die andere Hälfte gehört seiner "Familie und den Menschen, die ich liebe". In den kommenden Wochen dürfte Basketball sein Leben allerdings noch ein wenig mehr bestimmen, der 44 Jahre alte Grieche muss mal wieder seinen Chef vertreten, diesmal allerdings sogar auf unbestimmte Zeit.

Bislang durfte Bambergs Co-Trainer nur punktuell die Anweisungen geben, wenn Andrea Trinchieri erkältet im Bett lag oder sich so über die Schiedsrichter echauffierte, dass er der Halle verwiesen wurde. Schon am kommenden Dienstag, wenn Kaunas in der Arena an der Forchheimer Straße zu Gast ist, wird Kantzouris aber alleine in der ersten Reihe stehen, Trinchieri muss sich nach dem Auftritt bei Maccabi Tel Aviv einer Schulter-Operation unterziehen, die nicht länger aufgeschoben werden kann.

Wann der Italiener die Mannschaft wieder vollumfänglich betreuen kann, wissen sie bei Brose Bamberg nicht, möglicherweise dauert es nur Tage, vielleicht aber auch Wochen. Für den deutschen Meister kommt dieser Ausfall zur Unzeit, im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten ist die aktuelle alles andere als ein Selbstläufer.

"Es ist bislang eine Seuchensaison"

Zumal Trinchieri nicht der einzige ist, der auf unbestimmte Zeit ausfällt. Elias Harris musste nun doch am Knie operiert werden, Luka Mitrovic (Muskelverletzung im Oberschenkel) wird ebenfalls noch mehrere Wochen fehlen, Bryce Taylor fehlt wegen einer komplizierten Wadenverletzung wohl sogar mehrere Monate. "Es ist bislang eine Seuchensaison", sagt Rolf Beyer, der Geschäftsführer. "Dennoch werden wir nicht jammern, sondern die Situation annehmen." Weitere Neuzugänge sind vorerst nicht geplant.