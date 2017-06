Die Bierkönig-Kicker haben den Pott wieder

Sportfreunde hatten Trophäe seit Bierkönig-Feier vermisst - vor 43 Minuten

DORFMERKINGEN - DFB-Pokal-Teilnehmer Dorfmerkingen hat seinen nach einer Mallorca-Tour vermissten württembergischen Pokal zurück.

Im Bierkönig kann man schon einmal was abhandenkommen: Der Überblick - und manchmal auch ein Pokal. © Matthias Niese



"Der Pott ist aufgetaucht", teilte das Team, das in der ersten Pokal-Runde Mitte August den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig empfängt, auf seiner Homepage mit. Was genau mit dem Pokal passiert und wo er nun wieder aufgetaucht ist, will der Verein erst bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend verkünden.

Zuvor hatte er mitgeteilt, dass der Pokal im "Bierkönig" auf Mallorca gestohlen worden war, und um Hilfe bei der Wiederbeschaffung gebeten. Die Sportfreunde hatten den Pokal mit einem überraschenden Sieg im Finale gegen die Stuttgarter Kickers gewonnen.

