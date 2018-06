Die neue Saison naht, das Kleeblatt trainiert wieder! Am Mittwoch ist die SpVgg Greuther Fürth bei bestem Fußballwetter in die Saisonvorbereitung gestartet - mit frischen Gesichtern, alten Bekannten und jeder Menge Tatendrang. Die kommende Spielzeit soll nämlich wieder deutlich besser ablaufen als das verlorene Jahr, in dem der fränkische Zweitligist sogar bis zum Ende zittern musste.