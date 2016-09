Die Erlangerinnen wollen diesmal allen davonlaufen

In der Handball-Bayernliga steigt am Sonntag das Auftaktspiel der HCE–Frauen - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Die Handballerinnen des HC Erlangen wollen sich auch in der neuen Saison weiter verbessern. Nach Platz drei im Vorjahr allerdings würde das einen Angriff auf die Bayernliga-Spitze bedeuten. Ganz so direkt möchte das Trainer Elmar Ehrich lieber nicht sagen.

Wollen sich weiter verbessern: Victoria Peters (li.) und der HC Erlangen. © Archivfoto: Harald Sippel



Die Testspiele gingen allesamt verloren. „Nicht dramatisch“ nennt das Trainer Elmar Ehrich. „Wir haben viel ausprobiert. Was uns gefehlt hat, war ein Erfolgserlebnis.“ Doch kurz vor dem Liga-Start in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle am Sonntag (13 Uhr) gegen die SG DJK Rimpar stellte sich selbst das ein, wenn auch nicht durch einen Sieg.

„Im Pokalspiel gegen Herzogenaurach haben wir verloren. Aber wir waren uns alle einig, dass wir das auch hätten gewinnen können, wenn wir 100 Prozent in die Waagschale geworfen hätten.“ Zudem war die Torhüterin angeschlagen ins Spiel gegangen. Im Team hat es dennoch klick gemacht. „Wir haben gemerkt, es passt. Keiner hat Angst vor der neuen Saison.“ Die beginnt mit einem Heimspiel gegen den Vorjahres-Elften.

„Das Team ist sehr motiviert in die Vorbereitung gestartet“, sagt Ehrich. Im August allerdings hatten viele Urlaub. „Das Fitnesslevel ist sehr gut, schon in der Vorsaison waren wir in der Liga das laufstärkste Team.“ Spielerisch jedoch hakt es noch beim HCE. „Wir müssen noch die nächsten zwei bis drei Wochen nutzen um uns zu finden.“

Das gilt auch für die Zugänge, zwei kamen aus der eigenen A-Jugend, einige kehrten zurück. Die 22-jährige Alice Rabot ist ein ganz neues Gesicht, die Französin macht aktuell ein Praktikum in der Region und hat sich den Erlangerinnen angeschlossen.

Dem gegenüber stehen vier Abgänge: Julia Friedl, Amelie Theobald, Christine Zimmermann und Tanja Lenhard. „Wir haben den Kader verstärkt“, sagt Ehrich. Zudem sei der Rückraum unverändert und damit eingespielt. Im Schnitt ist das Team dennoch nur rund 19 Jahre alt. An der Seitenlinie soll deshalb die neue Co-Trainerin Sarah Walzik, ihre Schwester Mona spielt ebenfalls in der Mannschaft, ihre Erfahrung teilen.

Das Ziel: der Aufstieg? „Zunächst wollen wir wieder so heimstark sein wie im Vorjahr“, sagt Ehrich. Individuell sollen die Spielerinnen besser werden. „Oben mitspielen“ ist das Ziel. „Aber mit einer jungen Mannschaft ist das nicht planbar. Es können auch Dämpfer kommen.“ Sollte der Aufstieg aber gelingen, „machen wir das auch“.

KATHARINA TONTSCH