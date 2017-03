Es war angerichtet für die schönste Zeit im Eishockeyjahr: Am Mittwochabend empfingen die Thomas Sabo Ice Tigers die Augsburger Panther zum ersten Spiel des DEL-Viertelfinals. Zwar unterlagen die Ice Tigers den Panthern - verloren ist in dieser Serie aber noch lange nichts.

Siege gegen den 1. FC Nürnberg sind schön, zwei Siege gegen den FCN in einer Saison sind umso schöner! Die SpVgg Greuther Fürth schlägt den Club dank Zuljs Flatterball mit 1:0 - und zieht nun auch tabellarisch am Lokalrivalen vorbei. Doch trotz des Erfolgs konnten nicht alle Akteure überzeugen.

Nach zwei Niederlagen in Folge wollte der FCN ausgerechnet in Fürth in die Erfolgspur zurück. Doch das Kleeblatt begann im 262. Frankenderby couragierter und setzte sich am Ende verdient durch. Die Noten für die Derby-Verlierer sind dementsprechend mau.