Neun Spiele lang waren die Thomas Sabo Ice Tigers Sonntag bis zum Sonntag siegreich gewesenen. Dann kamen die Kölner Haie in Nürnbergs Eishockey-Wohnzimmer, setzten sich im Schlussabschnitt per Doppelschag ab und machten der Erfolgsserie des Wilson-Teams so ein Ende. © Sportfoto Zink / MaWi