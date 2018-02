Nach Monaten harten Trainings und vielen Weltcup-Erfolgen treten die 154 deutschen Athleten bei den Winterspielen in Pyeongchang mit der Hoffnung auf eine reiche Medaillenausbeute an. Doch wie sind die deutschen Starter kurz vor dem Olympia-Auftakt in Form?

Was für eine Nacht! Die Philadelpha Eagles putzen die New England Patriots in einer außergewöhnlichen Super-Bowl-Nacht in Minnesota mit 41:33 vom Feld. Eagles-Spielmacher Nick Foles reckt die Vince-Lombardi-Trophäe anschließend im Konfettiregen in den Teamfarben grün, silber, weiß und schwarz in die Höhe in Richtung Football-Himmel. Hier gibt's die schönsten Bilder!