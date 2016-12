Die Ice Tigers in Iserlohn: Weihnachtsfeier im Sauerland?

NÜRNBERG - Die Ausgangslage: Nach vier Siegen in Folge konnten sich die Ice Tigers bis Sonntagvormittag eine kleine Auszeit gönnen. Im gleichen Zeitraum verloren die Iserlohn Roosters dreimal. In Nürnberg dürfte Weihnachten entspannter verlaufen sein.

Nach vier Siegen in Folge konnten sich die Ice Tigers bis Sonntagvormittag eine kleine Auszeit gönnen. © Sportfoto Zink / MaWi



Was bisher geschah: Alle in Rot – bei der Red Party am 28. Oktober waren die Roosters zu Gast in Nürnberg. Serviert bekamen sie drei Treffer, gestattet wurde ihnen keiner. Vor dem 3:0 hatten sich die beiden Teams in Iserlohn schon mal getroffen, im Penaltyschießen setzten sich die Ice Tigers mit 4:3 durch.

Auf wen man achten sollte: Wegen einer Schulterverletzung fehlte Colten Teubert beim ersten Gastspiel in Iserlohn. Dort, wo er bis zum Sommer 2016 gespielt hatte. Der Seilersee war Teuberts erste Station in Europa, dort gehörte der kompromisslose Verteidiger zu den Publikumslieblingen. Bei seiner Rückkehr darf man auf die Reaktion der Fans gespannt sein.

Wer fehlt: Nach dem 2:1-Sieg über Schwenningen am Freitag bezifferte Trainer Rob Wilson die Chance auf eine Rückkehr des angeschlagenen Brett Festerling (Fußverletzung) in Iserlohn auf 90 Prozent. Ist der Verteidiger dabei, fehlt aus gesundheitlichen Gründen niemand.

Das spricht für Nürnberg: Gemeinsam mit Schwenningen sind die Iserlohner das harmloseste Team der Liga, nur 70 Tore haben sie geschossen. Die ohnehin sehr stabile Nürnberger Defensive wird für die Roosters damit zu einer sehr hohen Hürde.

Das spricht für Iserlohn: Das vielleicht lauteste Publikum, die enge Halle, diese ganz besondere Atmosphäre am Seilersee, die auch am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht sonderlich besinnlich sein dürfte und das Gästeteam aus der Ruhe bringen kann. jenn

