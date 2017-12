Die Ice Tigers in Köln: Reimer will sich selbst beschenken

Am Sonntag feiert der Außenstürmer seinen 35. Geburtstag - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Nach der 0:3-Niederlage der Thomas Sabo Ice Tigers in Wolfsburg gilt es, zurück in die Erfolgsspur zu finden. Am Sonntag muss Nürnberg bei den Kölner Haien ran, NZ-Sportredakteur Florian Jennemann versorgt uns in gewohnter "Schmuck-Rüpel"-Manier mit allen notwendigen Infos zum Spiel.

Bilderstrecke zum Thema Bandencheck: Das ist für die Ice Tigers in Köln wichtig Personalprobleme und eine schwache Vorstellung in Wolfsburg. Bei den Thomas Sabo Ice Tigers hing man zuletzt ein wenig durch, doch das soll sich gegen die Kölner Haie ändern. NZ-Sportredakteur Florian Jennemann mit den Infos vor der prestigeträchtigen Partie in der Domstadt.



jenn