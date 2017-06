Die Ice Tigers testen auch in England

Nürnbergs DEL-Team fixiert seinen Vorbereitungsplan - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Planungssicherheit für Nürnbergs beste Eishockeyspieler: Die Thomas Sabo Ice Tigers haben ihre Termine für die Vorbereitung festgezurrt. Auch ein sportlicher Ausflug auf die Insel steht dabei auf dem Programm.

Am 2. August startet für die Ice Tigers das Teamtraining. Es folgt eine Woche in Nürnberg, bevor die fränkischen Kufencracks in Neumarkt, im schönen Südtirol also, zum Dolomitencup antreten (11. bis 13. August). Weitere Teilnehmer sind Augsburg und der Schweizer Erstligist EV Zug. Das vierte Team ist noch offen

Danach treten die Ice Tigers am 19. und 20. August bei den Sheffield Steelers aus der Elite Ice Hockey League und damit erstmals in England an.

Zum Mercedes Benz Rent Cup (25. bis 27. August) nach Nürnberg kommen die Erstligisten EHC Kloten (Schweiz) und HC Pilsen (Tschechien). Zum Abschluss folgt das Duell in Bayreuth mit den zweitklassigen Tigers (3. September).

jenn