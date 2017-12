Ärgerlich und unnötig war das Unentschieden in Kaiserslautern, da sind sich die Club-Fans im Wundersgärtla einig. Zur Halbzeit lag der FCN im Duell mit dem Tabellenletzten schließlich noch in Führung. Den Aufstieg halten die Fans trotzdem für machbar.

Gelegenheiten, um seine Auswärtsaufgabe beim Liga-Schlusslicht erfolgreich zu lösen, hatte der Club in Kaiserslautern genügend. Da die Nürnberger mit ihren Chancen auf dem Betzenberg jedoch zu fahrlässig umgingen, hieß es im letzten Punktspiel des Jahres am Ende 1:1.

Lange ist das letzte Heimspiel her, zwei Wochen um genau zu sein. Am Sonntag sind die Ice Tigers endlich wieder vor heimischer Kulisse am Start. Worauf es gegen die Fischtown Pinguins ankommt, weiß NN-Sportredakteur Sebastian Böhm!