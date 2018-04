Die 2. Liga bleibt spannend wie nie: Im ausgeglichenen Fußball-Unterhaus geht's im Rennen um die Aufstiegsplätze heiß her. Kann Fortuna Düsseldorf an der Spitze bleiben? Wie gefährlich werden Kiel, Ingolstadt und Co. dem FCN noch? Vier Spieltage vor Schluss blicken wir auf die restlichen Aufgaben der Club-Konkurrenz.Fortuna Düsseldorf: 1., 53 Punkte, 48:40 ToreRestprogramm: FC Ingolstadt (H), Dynamo Dresden (A), Holstein Kiel (H), 1. FC Nürnberg (A).Form aus den vergangenen fünf Spielen: N - N - N - S - S.Es läuft momentan einfach nicht bei der Fortuna: Nach dem 27. Spieltag sahen die Rheinländer schon wie ein sicherer Aufsteiger aus. Dann folgten drei Niederlagen, unter anderem gegen die Abstiegskandidaten Darmstadt und Heidenheim. Zwar konnte das Funkel-Team seinen Platz an der Sonne im Fußball-Unterhaus dank der ebenfalls schwächelnden Konkurrenz verteidigen, aufgrund des happigen Restprogramms sollte die Stadt aber noch ein bisschen warten, ehe sie mit dem Dampfreiniger über den Rathausbalkon geht. © Jonas Güttler