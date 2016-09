Die Sieger und das älteste Team kommen aus Erlangen

In Beilngries feierte der Mixed-Team-Relay im Triathlon Premiere — mit acht Hugenottenstädtern in der Hauptrolle - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das Format der Mixed-Team-Relay im Triathlon war bisher nur aus dem Welt-Cup bekannt und feierte in Beilngries Premiere auf Bayerischer Ebene. Ein Team besteht aus zwei Damen und zwei Herren. Die Erlanger Teams des TV 48 als Sieger und des TDM als älteste Mannschaft drückten der Veranstaltung ihren Stempel auf.

Die schnellsten Teilnehmer kommen aus Erlangen: Fabian Kraft, Ella Schmidt, Larissa Rexin und Tobias Golditz (Bild li., v.li.) freuen sich über die Bayerische Meisterschaft im Mixed-Wettbewerb. © Heinz Rüger



Der TV 48 startete in der Besetzung Ella Schmidt, Tobias Golditz, Larissa Rexin und Fabian Kraft. Jeder Athlet musste 300 m im Main-Donau-Kanal schwimmen, dann folgte eine 8 km lange Rad-Runde mit Windschattenfreigabe gefolgt von einem 2,5 km Lauf im Altmühlthal.

Bei perfekten äußeren Bedingungen machte Ella Schmidt den Anfang. Auf der Strecke entwickelte sich hier ein Zweikampf mit der Forchheimerin Hanna Krauss: Beim Schwimmen hatte Krauss die Nase noch etwas vorne, dann konnte Schmidt sie beim Radfahren überholen, zog aber beim Laufen wieder knapp den Kürzeren. Auf Platz zwei liegend übergab Ella Schmidt an Tobias Golditz, der den Zweikampf mit dem Forchheimer Manuel Heilmann fortsetzte. Golditz konnte bei der Übergabe des Transponders auf Larissa Rexin den Vorsprung der Forchheimer auf weniger als 10 s verkürzen. Diesen Rückstand auf das Forchheimer Team schwamm Larissa Rexin in Grund und Boden und brachte das Erlanger Team in Führung, die ab diesem Zeitpunkt nicht mehr abgegeben wurde. Durch starkes Radfahren und Laufen, war der Vorsprung bei der Übergabe der Erlanger auf den letzten TV 48-Athleten Fabian Kraft bereits auf über eine Minute angewachsen. Der A-Jugendliche Kraft zeigte die Schwimmstärke der Erlanger und legte mit 3:53 Min. auf die 300 m die schnellste Schwimmzeit des gesamten Tages vor. Auch beim Radfahren und Laufen ließ er den Vorsprung nicht kleiner werden und so siegte der TV 48 Erlangen souverän 1:49:23 Std. mit mehr als einer Minute Vorsprung auf die Teams aus Ingolstadt und Regensburg.

Der Sieg bedeutete gleichzeitig den Bayerischen Meistertitel im Mixed-Team-Relay. Die Erlanger konnten also zeigen, dass sie nicht nur erfolgreich in den Damen- und Herren-Ligen unterwegs sind, sondern auch als Team ganz vorne dabei sind.

Am Wochenende wird mit dem Männer-Ligafinale der 2. Bundesliga Süd für die TV 48 Erlangen Triathlonteams in Braunatal die Saison beendet, hier wird Fabian Kraft wieder eine große Stütze des Teams sein.

Die ältesten Teilnehmer kommen aus Erlangen: Das TDM-Team mit Katja Voss, Gerhard Müller, Monika Brehm und Theodor Bärnreuther (v.li.) hält mit 244 Jahren des Altersrekord. © privat



Auch am Start war der TDM-Franken — jedoch nicht wie der TV 48 Erlangen mit einem Gesamtalter von 85 Jahren sondern mit 244 Jahren. Theodor Bärnreuther ist in diesem Jahr 80 Jahre und Gerhard Müller 70 Jahre geworden. Die beiden „jungen“ Damen drücken mit ihren 51 und 43 Jahren den Altersdurchschnitt erheblich. Da es bei diesem Wettkampf keine Altersklassenwertung gab startete der TDM in der offenen Wertung gegen die jüngeren Teams.

Katja Voss kam zwar als Letzte der 28 Teams aus dem Wasser arbeitete sich auf dem Rad und im Laufen aber nach vorne, so dass sie an 23. Stelle an Gerhard Müller übergeben konnte. Mit der zweitbesten Radzeit und der besten Laufzeit (2,5 km in 10:16) büßte Müller trotzdem einen Platz ein. Monika Brehm schwamm in 6:22 Min. die 300 m im Main-Donau Kanal und war auch auf dem Rad sehr schnell unterwegs und absolvierte ihren Triathlon in 36:54 Min., so dass es beim Vorsprung blieb. Theo Bärnreuther als letztem Starter des Team TDM-Franken konnte man keinen Vorwurf machen, dass er trotz guter Ergebnisse auf dem Rad (8 km in 16:54 Min.) und 11:18 Min. beim Laufen — bei 30 Grad im Schatten — zwei Plätze verlor. Denn die beiden nachfolgenden Teams hatten ihre besten Athleten (23. bzw. 49. Jahre) an den Schluss gesetzt. Wenn alle vier TDM-Athleten nur eineinhalb Min. schneller gewesen wären, dann wäre statt Platz 27 auch Rang 25 möglich gewesen. Mit einer Gesamtzeit von 2:36 Std. hatte man aber zum letzten Verein einen Vorsprung von 17 Min.

TV 48 Erlangen: Ella Schmidt 28:13 Min., Tobias Golditz 26:15 Min., Larissa Rexin 28:13 Min., Fabian Kraft 26:39 Min.; gesamt 1:49:23 Std.

TDM Franken: Katja Voss 40:18 Min., Gerhard Müller 39:00 Min., Monika Brehm 36:54 Min., Theo Bärnreuther 40:17 Min.; gesamt 2:36 Std.

