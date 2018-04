"Do or die": Coach Wilson und die Ice Tigers vor Spiel sechs

Bei einer Heimniederlage am Sonntag verpasst Nürnberg das Finale - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die gute Nachricht vom Freitagabend vorneweg: Die Ice Tigers spielen dank des Ausscheidens von Mannheim gegen München nächste Saison international. Doch im Hier und jetzt stehen die Ice Tigers nach der Overtime-Niederlage in Berlin unter Druck. Für ihren Trainer ist dies jedoch nichts Neues.

Am Sonntag geht es für die Ice Tigers in der Halbfinalserie weiter mit Spiel sechs. © Sportfoto Zink / ThHa



Bevor die Ice Tigers an die kommende Spielzeit und die dann folgenden Auftritte in der Champions League denken sollten, müssen Nürnbergs Kufencracks um das Finale in den DEL-Playoffs bibbern. Nach der bitteren Overtime-Niederlage in einer rasanten Partie am Freitagabend in Berlin führen die Eisbären in der packenden Serie jetzt mit 3:2, am Sonntag könnten die Haupstädter mit einem Sieg in der Nürnberger Arena das Ticket für die Final-Serie buchen.

Auch für Rob Wilson steht Berlin trotz aller Freude über das internationale Geschäft im Vordergrund: "Es ist wundervoll und großartig für den Verein. Das wollten wir vom Saisonbeginn an erreichen, aber das ist etwas für nächstes Jahr. Jetzt zählt nur der Sonntag", so der Coach im Interview gegenüber den Nürnberger Nachrichten. Das 4:5 nach Overtime wirft Wilson dabei nicht weiter um: "Ich habe von Beginn an gesagt, dass diese Serie über sechs oder sieben Spiele gehen wird. Auch wenn wir heute gewonnen hätten, hätten wir am Sonntag gewinnen müssen, um die Serie zu gewinnen."

Ein Sieg am Sonntag ist also Pflicht für Nürnberg, das weiß auch der Trainer: "Wir fahren heim und werden bereit sein. Die Mannschaft aufzubauen ist nicht schwer, wir sind heute zweimal zurückgekommen und haben gezeigt, wie stark wir sind. Und auch in der Overtime hatten wir ein paar gute Chancen, aber so ist das Leben. Wir brauchen uns nicht selbst zu bemitleiden", so Wilson kämpferisch.

Der 49-Jährige sieht auch die Eisbären unter Druck, schließlich wollen sie "die Serie jetzt am Sonntag beenden und nicht nochmal spielen." Der Unterschied zu seiner Mannsachaft? "Für uns ist es jetzt eben 'do or die', wir müssen gewinnen." Sollte dies gelingen, kommt es zum entscheidenden Showdown in der Hauptstadt am kommenden Dienstag. "In Spiel sieben ist es dann egal, was vorher war", wagt Wilson bereits einen vorsichtigen Blick voraus.

