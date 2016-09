Doch keine längere Pause für Club-Torwart Schäfer

Untersuchung des lädierten Knies gab am Montag Entwarnung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gute Nachricht für den 1.FC Nürnberg: Torwart Raphael Schäfer fällt aller Voraussicht nach doch nicht länger aus. Eine Untersuchung am Montagabend ergab, dass das Knie des 37-Jährigen lediglich etwas Ruhe braucht. Wann Schäfer wieder spielen könnte, steht auch schon fest.

Die Verletzung von Raphael Schäfer ist offenbar doch nicht so schlimm, wie erwartet. © Sportfoto Zink / JüRa



Die Verletzung von Raphael Schäfer ist offenbar doch nicht so schlimm, wie erwartet. Foto: Sportfoto Zink / JüRa



Raphael Schäfer, Torwart beim 1.FC Nürnberg, ist krankgeschrieben, zwei wichtige Fußball-Termine hat er trotzdem: erst die Untersuchung des lädierten Knies, am Abend dann das Heimspiel gegen 1860 München, das Schäfer als Zuschauer erlebt.

Das wird auch am Freitag in Bochum und in einer Woche beim Derby gegen Fürth seine Rolle sein, eine gute Nachricht gab es aber auch. Allem Anschein nach ist das Gelenk nicht schwerer lädiert, sondern lediglich überlastet – eine Punktion des linken Knies war gar nicht nötig, das Gelenk braucht vorerst lediglich etwas Ruhe.

Schäfer fühlt sich inzwischen schon besser, seinen Körper kennt er ja gut genug. "Wir hoffen, es in zehn bis 14 Tagen wieder im Griff haben", sagte Schäfer. Bereits Ende dieser Woche will er wieder ins Lauftraining einsteigen und dann "von Tag zu Tag sehen, wie das Knie reagiert", wie Schäfer sagt, er ist da ganz optimistisch: "Aber in meinem Alter sehe ich das so oder so entspannt." Dass er bereits beim Auswärtsspiel in Bielefeld wieder im Tor stehen kann, ist durchaus möglich.

Hans Böller