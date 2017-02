Doll begeistert Biathlon-Deutschland

Einfach nur...! Die "Rennsemmel" schnappt sich WM-Gold - vor 4 Stunden

HOCHFILZEN - Das ist eine Biathlon-Überraschung! Benedikt Doll wird Sprint-Weltmeister. Weil der Schwarzwälder endlich zeigt, dass er auch das Stehendschießen kann.

Einfach nur spritzig: Benedikt Doll hat bei der Biathlon-WM einen Gold-Coup gelandet. Prost! © AFP



Seinen großen Triumph hat sich Benedikt Doll selbst prophezeit. "Ich habe dieses Mal vorher gesagt: Du gewinnst heute", sagte der Schwarzwälder nach dem Rennen seines Lebens.

Erster Sieg - "und dann gleich Weltmeister"

Weil der 26-Jährige erstmals in dieser Saison fehlerfrei schoss und auf der Strecke brillierte, landete er bei der Biathlon-WM in Hochfilzen im Sprint seinen Gold-Coup. "Mein erster Sieg überhaupt und dann gleich Weltmeister. Das ist wirklich ein ganz besonderer Tag für mich", sagte Doll.

Seinen Erfolg realisierte er schnell: "Das ist bei mir schon im Kopf angekommen. Ich genieße den Moment sehr." Damit bescherte Doll den deutschen Skijägern im dritten WM-Rennen in Tirol nach Mixed-Gold und Dahlmeier-Silber im Sprint schon die dritte Medaille. Doch bis es soweit war, musste der als 82. gestartete Doll am Samstag noch bange Minuten überstehen.

Im Ziel an Position eins stehend, musste er zusehen, wie der mit Nummer 96 losgelaufene Norweger Johannes Thingnes Bö bei Kaiserwetter als Führender in die Schlussrunde ging. Und Bö ist wie Doll ein bärenstarker Läufer. Aber Bö ging die Puste aus und am Ende hatte Doll minimale 0,7 Sekunden Vorsprung. Dritter wurde der mit zwei Fehlern entthronte Superstar Martin Fourcade aus Frankreich.

"In mir ist eine tiefe Freude und Genugtuung"

"Ich wäre auch mit Silber zufrieden gewesen. Ich dachte nicht, dass Johannes das noch hergibt", bekannte Doll, der nach seinem Triumph im Zielraum ausflippte. Genau wie der sonst eher ruhige Bundestrainer Mark Kirchner. "In mir ist eine tiefe Freude und Genugtuung", sagte Kirchner im ZDF und stellte nach dem denkbar knappen Triumph seines Schützlings fest: "Es ist einfach geil, dass er das geschafft hat. Ich habe immer an ihn geglaubt." Kirchner, selbst Sprintweltmeister und Olympiasieger, sah nach einem denkwürdigen Rennen einige Parallelen zu sich selbst. "Ich habe es auch geschafft, einmal im Jahr Null zu schießen", sagte er mit einem Augenzwinkern. Er beschrieb Doll als "Frohnatur, absoluter Unruhegeist und Stimmungsmacher".

Ein Skijäger behebt sein Manko

"Rennsemmel" Doll war immer vorne dran. Er ist einer der schnellsten Läufer im Feld, aber die Probleme beim Stehendschießen brachten ihn immer wieder um den Erfolg. In der Statistik stehen in dieser Saison schwache 70 Prozent, für einen Spitzen-Skijäger eher eine unterirdische Quote. Aber diesmal machte er alles richtig. Vor dem letzten Schuss kam ihm der Gedanke. "Wenn ich jetzt treffe, kann ich Weltmeister werden. Eigentlich soll man ja besser nichts denken, aber ich stand so sicher und ohne Zittern und habe die letzte Scheibe dann ja auch abgeräumt. Es war das perfekte Rennen.“

Atemübungen für den Erfolg - und Känguru-Chroniken

Auch vor dem Rennen machte er diesmal etwas anders. Weil er in diesem Winter bei den Nachmittagsrennen oft die Konzentration nur schwer hochhalten konnte, schottete er sich diesmal im Hotel ab. "Ich habe Konzentrations- und Atemübungen gemacht, um nicht so viel von außen auf mich einprasseln zu lassen. Und ich habe das Hörbuch Känguru-Chroniken gehört, leichte Kost und unterhaltsam“, erzählte der Hobby-Koch mit eigenen Blog mit einem Schmunzeln.

Seine Eltern unterstützten ihn vor Ort. "Meine Mutter war aber nicht auf der Tribüne, sie verkraftet das nicht, sie geht auch daheim immer in den Keller, wenn ich an den Schießstand komme", erzählte der 1,7er-Abiturient lachend.

Bisher lichtete der Hobbyfotograf oft seine Teamkollegen ganz oben ab. Jetzt ist es anders rum. "Das ist die schönere Option", sagte Doll und grinste. In die Verfolgung am Sonntag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) geht er locker. "Da hab ich mir noch keine Ziele gesetzt, der ganze Fokus war auf dem Sprint", sagte Doll.

Schempps Stockbruch

Chancen auf einen Medaille haben auch Simon Schempp als Neunter (+ 40 Sekunden) und Arnd Peiffer als Zwölfter (+ 48,2 Sekunden). Erik Lesser wurde 37 (+ 1:35,5 Minuten). Mitfavorit Schempp brach im Sprint kurz vor dem Ziel der Stock. "Das ist extrem bitter und gelaufen. In der Verfolgung ist aber noch drin", sagte Schempp, der endlich seine erste WM-Einzelmedaille holen will. Für Laura Dahlmeier dagegen soll die stolze Serie halten: Die Partenkirchnerin will im Jagdrennen (10.30 Uhr) die achte WM-Medaille in Folge gewinnen.

dpa