Donau-Watschn! Die Ice Tigers irrlichten in Ingolstadt

Nürnbergs Eishockey-Asse verlieren in der Autostadt mit 2:6 - vor 6 Stunden

INGOLSTADT - Die Thomas Sabo Ice Tigers haben ihre gute Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag der DEL-Hauptrunde verspielt. Am Freitagabend verlor Nürnberg mit 2:6 in Ingolstadt, ein bisschen freuen durften sie sich trotzdem.

Für die Fans war es eine gefühlte Ewigkeit, tatsächlich hat Steven Reinprecht seinen Ice Tigers 91 Tage gefehlt. 23 Spiele mussten sie ohne einen ihrer besten Spieler auskommen, der sich zunächst nur mit "muskulären Problemen" herumplagte, die sich allerdings zu einem ziemlich großen Problem entwickelten. Reinprecht wurde operiert, danach aber betonten alle, wie hart der 41 Jahre alte Ausnahme-Athlet an seiner Rückkehr arbeite, wie gut er sich entwickle, dass er seinen Kollegen schon bald wieder helfen würde.

Am Freitag war es so weit, Steven Reinprecht wollte und konnte wieder mitspielen. Die Fans schickten euphorisiert bereits vor dem ersten Bully des Abends Fotos vom Aufwärmen durch die Sozialen Netzwerke. Die 60 Minuten Eishockey, die dieser 2. März auch noch bot, trübten die Freude über Reinprechts Rückkehr allerdings gehörig. Nürnberg leistete sich zu viele Strafen, was Ingolstadt ausnutzte und am Ende mit 6:2 gewann. Weil die Eisbären Berlin Düsseldorf besiegten, haben die Ice Tigers vor dem letzten Heimspiel gegen Straubing (Sonntag, 14 Uhr, Arena) den zweiten Tabellenplatz und damit die Qualifikation für die Champions Hockey League nicht mehr in eigener Hand.

Ingolstadt geht in Überzahl in Führung

Reimer, Reinprecht, Ehliz. Vor den Playoffs wollte Nürnbergs Trainer Rob Wilson seine einst beste Reihe testen – doch die Wiedervereinigung fiel aus. Patrick Reimer fehlte angeschlagen, auch Tom Gilbert und Marius Möchel konnten nur von der Tribüne aus zusehen. Nach 2 Minuten und 45 Sekunden skatete Steven Reinprecht erstmals zusammen mit Patrick Buzas und Yasin Ehliz aufs Eis, knapp drei Minuten später ging Ingolstadt in Überzahl in Führung. Niklas Treutle ließ einen Schuss abprallen, Thomas Greilinger stand richtig und traf zum 1:0 (6.).

Brett Festerling verpasste den Ausgleich, als er von der Strafbank kommend alleine auf das Ingolstädter Tor zulief (13.), nach Nürnbergs dritter Strafe im ersten Drittel kam die bislang zweitschlechteste Powerplay-Mannschaft zum 2:0: 14 Sekunden vor Schluss traf Ville Koistinen mit einem Handgelenkschuss von der blauen Linie. Doch Ingolstadt hatte noch lange nicht genug, für den ERC geht es ja noch um das Heimrecht im Viertelfinale. 56 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, da kam Niklas Treutle aus seinem Tor und spielte den Puck auf Tim Stapleton, der von der Bank kam. Der ließ sich die Chance nicht nehmen und erhöhte auf 3:0.

Auf der anderen Seite blieb Nürnberg weiter harmlos, von einer Aufholjagd war wenig zu sehen – und wenn doch einmal ein Schuss aufs Tor kam, hatte Ingolstadts Timo Pielmeier damit keine Probleme. Rob Wilson experimentierte danach etwas bei der Aufstellung, schickte John Mitchell in die erste Reihe – doch jubeln durfte abermals der ERC: Laurin Braun setzte energisch nach, eroberte den Puck und überwand Niklas Treutle.

Ehliz und Pföderl treffen

Das war zu viel für Thomas Sabo. Der Namensgeber und Sponsor fühlte sich beim Stand von 0:4 bemüßigt, sich bei den Fans der Ice Tigers zu entschuldigen, was er über den offiziellen Live-Ticker tat. "Liebe Fans, schade, dass die Mannschaft nicht kapiert hat, um was es für den Klub geht", ließ er ausrichten. "So spielt man nicht zum Ende der Saison und so wird's auch nichts in den Playoffs."

Andreas Jenike durfte in den letzten 20 Minuten Niklas Treutle ersetzen, das 0:5 konnte aber auch er nicht verhindern (46.). Philippe Dupuis war gerade auf die Strafbank gefahren, da nutzte Ingolstadts Brett Olson den Überzahlvorteil aus. Yasin Ehliz und Leo Pföderl betrieben in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik, Ville Koistinen aber traf 55 Sekunden vor Schluss noch zum 6:2.

Michael Fischer Nürnberger Nachrichten E-Mail