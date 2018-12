Doppel-Rot beim 3:3! Ajax trotz den Bayern ein Remis ab

Der deutsche Rekordmeister ist Gruppensieger - vor 1 Stunde

AMSTERDAM - Es war ein Spektakel, das man nicht alle Tage sieht. Der FC Bayern München erkämpft sich in einem wilden Spiel mit zwei Elfmetern und zwei Roten Karten ein 3:3 bei Ajax Amsterdam.

Zwischenzeitlich dreht der FC Bayern sogar die Partie, am Ende reicht es aber nur für ein Unentschieden. © Sven Hoppe/dpa



Zwischenzeitlich dreht der FC Bayern sogar die Partie, am Ende reicht es aber nur für ein Unentschieden. Foto: Sven Hoppe/dpa



Robert Lewandowski (13. Minute) brachte die Bayern vor 45.000 Zuschauern mit seinem siebten Saisontreffer in der Fußball-Königsklasse in Führung, nach dem Ausgleich durch Dusan Tadic (61.) wurde es spannend. Berechtigte Platzverweise gegen Amsterdams Österreicher Maximilian Wöber und den Münchner Thomas Müller, Strafstoßtreffer durch Tadic zum 2:1 (82.) für die Gastgeber und Lewandowski (87.) zum 2:2 sowie Kingley Comans Tor zum 3:2 für die Gäste (90.) und Nicolas Tagliaficos 3:3 (90.+5) prägten eine mitreißende Schlussphase.

Als Gewinner der Gruppe E gibt es für die Münchner im Achtelfinale im nächsten Jahr kein Duell gegen Real Madrid, den FC Barcelona, Paris Saint Germain oder Manchester City. Bei der Auslosung am Montag in Nyon bekommen die Bayern einen Gruppenzweiten zugelost, darunter sind aber auch starke Teams wie der FC Liverpool oder Tottenham Hotspur. Gespielt wird die erste K.o.-Runde am 12./13. oder 19./20. Februar und am 5./6. oder 12./13. März. Der deutsche Meister hat das entscheidende Rückspiel zu Hause.

dpa