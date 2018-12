Doppelschlag in 17 Sekunden! Haie schocken die Ice Tigers

Das Jiranek-Team verpasst den vierten Sieg in Folge - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Der Aufschwung der Ice Tigers scheint schon wieder gestoppt zu sein: Beim 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) gegen Köln spielte der Spengler-Cup-Teilnehmer lange allein gegen Haie-Torhüter Wesslau und verspielte in nur 17 Sekunden einen vermeintlich sicheren Sieg.

Für Marco Weber und seine Ice Tigers gibt es gegen Köln nichts zu holen. © Sportfoto Zink / ThHa



Immerhin am Montag haben sie frei. So wie eigentlich immer. Dass 2018 auf diesen Montag Heiligabend fällt, ändert nichts am Wochenplan der Thomas Sabo Ice Tigers. Sonntag: Spiel in Mannheim; Montag: frei; Dienstag, wenn die Nordamerikaner Weihnachten feiern: Training; Mittwoch: Dienstreise dieser nordamerikanisch geprägten Mannschaft nach Davos; Donnerstag: das erste Spiel eines Nürnberger Teams beim legendären Spengler Cup. Ruhe und Besinnlichkeit fallen in diesem Jahr aus.

Beschweren wird sich diesmal kaum jemand. Am Spengler Cup teilzunehmen, ist eine Ehre. In Kanada ist das Interesse an dem traditionsreichen Einladungsturnier größer als an der Weltmeisterschaft. Vor der Belohnung war im DEL-Alltag noch ein wenig Arbeit vorgesehen. Am Sonntag (19 Uhr) das Gastspiel beim Spitzenreiter in Mannheim und am Freitagabend das Heimspiel gegen die Kölner Haie. Wobei das 1:2 gegen den einstigen Spengler Cup-Sieger auch die Organisatoren in Davos nicht wirklich beruhigt haben dürfte.

So allmählich schienen sich die Ice Tigers wieder zu jener Spitzenmannschaft zu entwickeln, die in den letzten Jahren über die Grenzen der Republik hinaus bekannt wurde. Ein Sieg gegen Köln hätte immerhin der vierte in Serie sein können, nur wollte sich das Ergebnis nicht den Kräfteverhältnissen anpassen. Die Haie traten ohne fünf Stammspieler (Müller, Müller, Sulzer, Pfohl, Pinizzotto) an und mussten sich über weite Strecken wieder einmal auf ihren Torhüter verlassen. Gerade zu Beginn des Spiels schien allein der Schwede Gustaf Wesslau dem Tempo gewachsen zu sein. Weil die Ice Tigers aber in 17 Sekunden in alte Muster zurückfielen, reichte das letztlich zu einem unwahrscheinlichen Auswärtssieg.

Dass auch die Ice Tigers weiterhin auf wichtige Spieler verzichten müssen (Kislinger, Alanov, Brown – Bender musste aufgrund der U23-Regel zuschauen) war zunächst nicht zu sehen. Nürnberg war schneller – gedanklich wie körperlich. Dass Nürnberg aber vor allem besser war, lag an dem Selbstverständnis, mit dem die Mannschaft seit dem 4:1 gegen Meister München auftritt. Enge Zweikämpfe entscheiden die Ice Tigers wieder für sich, weil sie offensichtlich gar nicht mehr damit rechnen, sie zu verlieren. Das Ergebnis waren Chancen im Minutentakt: Brandon Buck und Jason Bast (1. Minute), Mike Mieszkowski aus der Drehung (3.), Leo Pföderl alleine vor dem Tor (5.), Dane Fox und Will Acton (6.) - allein Wesslau verhinderte ein eindeutiges Zwischenergebnis.

Inkonsequenz eiskalt bestraft

Das Spiel verflachte, allerdings ohne dass die Gäste auf Betriebstemperatur kamen. Im März waren sich die beiden Klubs noch in einer hitzigen Viertelfinalserie gegenübergestanden. Davon war kurz vor Weihnachten nur noch wenig zu sehen. Die zwei ersten Strafen gegen Köln und eineinhalb Minuten doppelte Überzahl konnten die Ice Tigers nicht zum Führungstreffer nutzen. Dafür einen Fehler vom langen Haie-Verteidiger Pascal Zerressen: Buck konnte sich hinter dem Tor einen Pass-Empfänger aussuchen und entschied sich für Bast, der den Puck durch eine Lücke im kurzen Eck zielte (17.).

Im zweiten Abschnitt erarbeiteten sich die Ice Tigers noch mehr Schüsse (14). Es fehlte allerdings an der Dringlichkeit, die es braucht, um einen Klasse-Torhüter wie Wesslau ein zweites Mal zu überwinden. Trotz der knappen Führung wirkte es zu keinem Zeitpunkt so, als könnte Nürnberg dieses Spiel verlieren. Zu souverän verteidigte die Mannschaft von Martin Jiranek, zu harmlos waren die Haie – bis zur 53. Minute: Philippe Dupuis verteidigte inkonsequent gegen Felix Schütz, Oliver Mebus gegen Sebastian Uvira, der Torhüter Niklas Treutle keine Chance ließ. Nach Wiederanpfiff reagierte der wiedergenesene Milan Jurcina zu träge, Jason Akeson überwand Treutle zu leicht am kurzen Pfosten. Innerhalb von nur 17 Sekunden hatten die Ice Tigers das Spiel aus der Hand gegeben. Von der Selbstverständlichkeit war danach nichts mehr zu sehen. Besinnlicher dürfte Weihnachten durch diesen Rückschlag kaum geworden sein.

Nürnberg: Treutle; Mebus/Jurcina, Festerling/Gilbert, Lalonde/Aronson – Bassen/Buck/Bast, Reimer/Weiß/Pföderl, Segal/Dupuis/Fox, Weber/Acton/Mieszkowski. - Tore: 1:0 Bast (16:57), 1:1 Uvira (52:53), 1:2 Akeson (53:10). - Schiedsrichter: Rantala/Schukies. - Zuschauer: 5813. - Strafminuten: 0 – 8.

Sebastian Böhm