Dorfmerkingen braucht Hilfe: Pokal im "Bierkönig" geklaut

SfD zieht im DFB-Pokal ein großes Los - und ist seinen Landespokal los - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Die Sportfreunde Dorfmerkingen sind den meisten Fußballfans wohl erst seit dem Sonntagabend ein Begriff, als der Sechstligist und WFV-Pokalsieger im DFB-Pokal den Vizemeister RB Leipzig zugelost bekam. Nun macht der Klub auch außerhalb des Platzes Schlagzeilen - wegen einer Nacht auf Mallorca.

Mitte August geht die erste Runde im DFB-Pokal los. Mit dabei: Die Sportfreunde Dorfmerkingen, weil sie sich in der vergangenen Saison über den WFV-Pokal dafür qualifiziert hatten. Die Trophäe ist nach einem Abend auf Mallorca allerdings weg. © dpa



Zugegeben, RB Leipzig ist vielleicht kein Los wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund. Dennoch werden sich die Fußballfans im beschaulichen Neresheim, etwa 100 Kilometer östlich von Stuttgart, auf die erste Runde im DFB-Pokal freuen. Mit den Sachsen kommt nämlich nicht nur ein Champions-League-Teilnehmer, sondern auch der amtierende Vizemeister in den Stadtteil Dorfmerkingen.

Dort, wo die Sportfreunde an der Sportanlage Felsenstraße erst den Aufstieg in die Verbandsliga und kurz danach den Sieg im Verbandspokal feierten, fehlt dieser Tage aber etwas - und zwar der Pokal selbst. Gewonnen haben die SfD die Trophäe durch ein 3:1 gegen die Stuttgarter Kickers, überreicht wurde sie ihnen auch. Doch dann folgte ein Abend im "Bierkönig" auf Mallorca.

"Helft uns, den Pokal wieder zu bekommen"

"Unserer Mannschaft wurde am vergangenen Freitag der WFV-Pokal geklaut", startet der Sechstligist auf Facebook einen Aufruf: "Helft uns, den Pokal wieder zu bekommen und teilt diesen Beitrag". Dabei gehe es nicht um den materiellen Wert, wie Dorfmerkingen betont.

Wenn es nach den Sportfreunden geht, soll der Diebstahl des Wanderpokals, der laut Verband etwa 15.000 Euro in der Herstellung kostete, straffrei bleiben: "Derjenige, der den Pokal 'ausgeliehen' hat, braucht keine Anzeige zu befürchten, wenn er sich meldet bzw. dafür sorgt, dass der Pott wieder heil zu uns zurück kommt".

So bietet Dorfmerkingen an, die Trophäe gegen Bier, ähnliche Erfrischungsgetränke oder sogar Tickets für die Partie gegen Leipzig auszulösen. Motiv genug, den "Pott" wieder an seine rechtmäßigen Besitzer abzugeben.

ama