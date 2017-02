Dortmund muss zittern: 0:1 im Hinspiel bei Benfica

LISSABON/PARIS - Borussia Dortmund muss in der Champions League um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Trotz klarer Überlegenheit verlor der BVB das Achtelfinal-Hinspiel bei Benfica Lissabon mit 0:1. In der zweiten Partie des Abends düpierte Julian Draxler Lionel Messi.

Zum Haare raufen: Trotz Überlegenheit verlor Borussia Dortmund in Lissabon mit 0:1. © Bernd Thissen, dpa



Benfica Lissabon - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

Der BVB vergab einmal mehr eine Reihe bester Chancen, Pierre-Emerick Aubameyang scheiterte in der 58. Minute sogar mit einem schwach geschossenen Handelfmeter an Benfica-Torwart Ederson. Der portugiesische Meister war effizienter. Der ehemalige Gladbacher Bundesliga-Profi Kostas Mitroglou erzielte in der 48. Minute den glücklichen Siegtreffer für die Gastgeber.

Paris Saint-Germain - FC Barcelona 4:0 (2:0)

Fußball-Superstar Lionel Messi steht mit dem Titel-Mitfavoriten FC Barcelona in der Champions League schon im Achtelfinale vor dem Aus. Die Katalanen unterlagen am Dienstagabend im Hinspiel bei Paris Saint-Germain überraschend deutlich mit 0:4 (0:2) und benötigen nun ein Aufholwunder, um im Rückspiel am 8. März doch noch das Viertelfinale zu erreichen. Neben dem doppelten Torschützen Angel di Maria (18./55. Minute) traf auch Weltmeister Julian Draxler (40.) bei seiner Europapokal-Premiere für den französischen Meister. Für den Endstand sorgte Edinson Cavani in der 72. Minute.

dpa, fr