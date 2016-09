Dortmund schießt Darmstadt ab - Bayern mit Mühe

Leipzig siegt in Hamburg - Leverkusen patzt bei Eintracht Frankfurt - vor 1 Stunde

DORTMUND - Borussia Dortmund hat nach dem 6:0 in der Champions League gegen Warschau auch Darmstadt mit diesem Ergebnis geschlagen. Der FC Bayern gewann gegen Ingolstadt trotz Rückstand. In Hamburg durfte der Aufsteiger RB Leipzig jubeln, in Frankfurt der Gastgeber. Keine Tore gab es zwischen Hoffenheim und Wolfsburg.

Borussia Dortmund jubelt: Beim 6:0 gegen Darmstadt standen viele junge Spieler auf dem Platz. © dpa/Ina Fassbender



Borussia Dortmund - SV Darmstadt 98 6:0 (1:0)

Schützenfest in der Champions League, Gala in der Bundesliga – das neuformierte Team von Borussia Dortmund kommt nach einem holprigen Saisonstart immer besser in Fahrt. Mit einem 6:0 (1:0) über den SV Darmstadt 98 betrieb die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel weitere Wiedergutmachung für das 0:1 am vorigen Wochenende in Leipzig. Auch ohne diverse geschonte Stars spielte der BVB ähnlich furios auf wie drei Tage zuvor beim 6:0-Kantersieg in Warschau. Vor 81 360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park sorgten Gonzalo Castro (4./75.), Adrian Ramos (48.), Christian Pulisic (54.), Sebastian Rode (84.) und Emre Mor (88.) für den verdienten Sieg.

Bayern München - FC Ingolstadt 3:1 (1:1)

Zum Start des Oktoberfestes kann der FC Bayern auf einen Arbeitssieg anstoßen. Der deutsche Rekordmeister benötigte am Samstag Kampfkraft, Glück und einen guten Manuel Neuer im Tor, um den couragiert aufspielenden FC Ingolstadt mit 3:1 (1:1) zu bezwingen. Für den nächsten Sieg des Bundesliga-Spitzenreiters sorgten vor 75 000 Zuschauern in der Münchner Arena Torjäger Robert Lewandowski (13. Minute) mit seinem fünften Saisontreffer sowie Xabi Alonso (50.) und Rafinha (84.) mit zwei strammen Distanzschüssen. Der Außenseiter aus Ingolstadt ging zwar durch Dario Lezcano in Führung (8.), konnte sich wegen einer schwachen Chancenverwertung aber nicht mit einem verdienten Punktgewinn belohnen.

Hamburger SV - RB Leipzig 0:4 (0:0)

Aufsteiger RB Leipzig hat dem Hamburger SV den nächsten Dämpfer verpasst und bleibt auch nach drei Spieltagen ungeschlagen. Die Sachsen gewannen am Samstag ihr erstes Auswärtsspiel in der Bundesliga verdient mit 4:0 (0:0). Emil Forsberg verwandelte nach 65 Minuten einen Foulelfmeter, Emil Orban (72.), Timo Werner (77.) und Davie Selke (90.+1) erhöhten. Mit nunmehr sieben Punkten mischt Leipzig im oberen Tabellen-Drittel mit. Die Norddeutschen haben seit sechs Partien keinen Bundesliga-Aufsteiger daheim mehr geschlagen und liegen mit nur einem Zähler aus drei Partien deutlich unter den Erwartungen.

TSG Hofffenheim - VfL Wolfsburg 0:0 (0:0)

Mario Gomez und der VfL Wolfsburg haben am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga leichtfertig einen Sieg verschenkt. Der Nationalstürmer vergab beim 0:0 des Champions-League-Anwärters bei 1899 Hoffenheim etliche Chancen und wartet noch auf sein erstes Tor für den VW-Club. Vor 23 295 Zuschauern am Samstag in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena rettete der starke Torhüter Oliver Baummann der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann einen Punkt.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1 (0:0)

Nur drei Tage nach der Enttäuschung in der Champions League hat Bayer Leverkusen in der Bundesliga einen weiteren schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Rheinländer verloren am Samstag mit 1:2 (0:0) bei Eintracht Frankfurt und haben mit drei Punkten aus drei Spielen einen Fehlstart hingelegt. Vor 43 000 Zuschauern brachte Torgarant Alex Meier (53. Minute) die Hessen zunächst mit seinem zweiten Saisontor in Führung, bevor Chicharito (60.) die stärker werdende Werkself für ihren Aufwand belohnte. Als Bayer längst die bessere Mannschaft war, erzielte Offensivmann Marco Fabian (79.) das 2:1 für die Hausherren. Zum tragischen Helden wurde dann ausgerechnet Chicharito: Der Torschütze setzte kurz vor Schluss (88.) einen Foulelfmeter an den Pfosten.

1. FC Köln - SC Freiburg 3:0 (3:0)

Der 1. FC Köln hat zum Auftakt des dritten Spieltags der Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Peter Stöger sicherte sich am Freitagabend durch ein 3:0 (3:0) gegen Aufsteiger SC Freiburg den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel. Anthony Modeste (29./43. Minute) und Leonardo Bittencourt (31.) trafen vor 47.200 Zuschauern für die Gastgeber. Mit sieben Punkten überholte der erste Bundesliga-Meister zumindest für eine Nacht Rekordmeister Bayern München und Hertha BSC (je sechs Punkte). Die Freiburger liegen mit drei Zählern zunächst auf Tabellenplatz zwölf.

