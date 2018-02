Dortmund und Leipzig zittern sich jeweils ins Achtelfinale

BVB trifft spät zum Ausgleich - RB trotz Niederlage eine Runde weiter - vor 4 Stunden

LEIPZIG - Mit einem späten Treffer von Marcel Schmelzer hat sich Borussia Dortmund ins Achtelfinale der Europa League gezittert. Leipzig steht ebenfalls dort - und auch bei den Sachsen wurde es am Ende nochmal spannend.

Kollektiver Jubel: Dank des Treffers von Marcel Schmelzer steht der BVB im Achtelfinale. © Bernd Thissen/dpa



Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Mit einem späten Treffer von Marcel Schmelzer hat sich Borussia Dortmund ins Achtelfinale der Europa League gezittert. Beim glücklichen 1:1 (0:1) bei Atalanta Bergamo sah es am Donnerstagabend lange nach einem Aus für den schwachen Tabellenzweiten der Bundesliga aus. Rafael Toloi hatte bereits in der 11. Minute mit dem 1:0 den 3:2-Vorsprung des BVB aus dem Hinspiel zunächst wettgemacht. Der etatmäßige Kapitän Schmelzer sicherte dann bei seinem Comeback der Mannschaft von Trainer Peter Stöger vor 20.000 Zuschauern im Dauerregen von Reggio Emilia doch noch das Weiterkommen mit seinem Ausgleichstreffer in der 83. Minute.

Der BVB schrammte nach der schwachen Gruppenphase in der Champions League knapp an einem weiteren herber Rückschlag auf internationalem Parkett vorbei. Der Tabellenachte der italienischen Serie A war über weite Strecken die dominante Mannschaft. Der von Stöger als "unverzichtbar" bezeichnete Marco Reus kam erst nach 59 Minuten für Christian Pulisic. Offenbar erschien dem Chefcoach das Risiko zu hoch, ihn von Anfang an zu bringen und zu überlasten. Die Partie war für den von einem Kreuzbandriss genesenen Nationalspieler der vierte Einsatz binnen 13 Tagen.

RB Leipzig - SSC Neapel 0:2 (0:1)

RB Leipzig hat sich gegen einen SSC Neapel in Top-Besetzung am Ende ins Achtelfinale der Europa League gezittert. Der deutsche Fußball-Vizemeister kassierte am Donnerstagabend gegen Lorenzo Insigne und Co. eine 0:2 (0:1)-Niederlage - bei einem 0:3 wäre der Bundesliga-Fünfte gegen den Spitzenreiter der Serie A vor 36.163 Zuschauern in der heimischen Red Bull Arena ausgeschieden. So aber reichte das überzeugende 3:1 im Hinspiel der Zwischenrunde der Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl. Die Treffer der Neapolitaner im Rückspiel erzielten Piotr Zielinski in der 32. Minute und Insigne (86.).

"Ich glaube, Neapel hat heute sehr viel richtig gemacht. Sie haben einfach sehr viel Qualität", sagte RB-Mittelfeldspieler Diego Demme. "Im Großen und Ganzen sind wir einfach froh, dass wir weitergekommen sind." Ähnlich sah es Torhüter Péter Gulácsi: "Wir hatten ein Ziel: eine Runde weiterkommen, egal wie! Das haben wir geschafft."