Mehr Spannung geht nicht: Mit einer historischen Aufholjagd hat Star-Quarterback Tom Brady seine New England Patriots zum fünften Super-Bowl-Triumph geführt. Die Patriots siegten mit 34:28 in der Verlängerung. Traurige Gesichter hingegen bei den Atlanta Falcons. In der Halbzeit lieferte Popstar Lady Gaga eine heiße Show. © Patrick Smith, afp